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اشتركت نتفليكس في وكالة تصنيف التلفزيون (بارب) Barb، ما يعني أنه سيتم دراسة خصائص جمهورها من قبل هيئة خارجية مستقلة لأول مرة.

وتجعل هذه الخطوة من (بارب) أول خدمة تصنيف مملوكة لجهات في صناعة التلفزيون في العالم تنضم إليها نتفليكس.

وفي السابق، لم تصدر شركة البث العملاقة سوى مقتطفات من بيانات المشاهدة الخاصة بها، مسلطة الضوء على نجاح برامجها الأكثر شعبية.

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وستبدأ (بارب) في إصدار تقارير عن أرقام مشاهدة نتفليكس اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويعتبر الأمر بمثابة خطوة مهمة، إذ أن المعلنين والمنافسين والصحفيين سيستخدمون البيانات للتأكد من نجاح أو فشل إصدارات نتفليكس.

وتجمع (بارب) بيانات أبحاث الجمهور وتقييمات لخدمات التلفزيون في المملكة المتحدة.

وستقوم الوكالة بإصدار تقارير عن تقييمات نتفليكس بنفس الطريقة التي تُبلغ بها عن بيانات المشاهدة لأكثر من 300 قناة بث أخرى مشتركة في خدمتها.

وتشمل الشبكات التي تغطيها (بارب) حاليا خدمات بث رئيسية مثل (بي بي سي) و(اي تي في)، وكذلك قنوات أصغر مثل (ديف) و(إي4).

ويأتي هذا في الوقت الذي يقال إن نتفليكس تستعد لإطلاق فئة مدعومة بالإعلانات بمنصة البث الخاصة بها.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك ريد هاستينغز: "في عام 2019... رحبت بفكرة قياس جماهير نتفليكس بشكل مستقل".

"لقد ظللنا على اتصال مع (بارب) منذ ذلك الحين ويسعدنا أن نلتزم بالقياس الموثوق به لكيفية مشاهدة الناس للتلفزيون في المملكة المتحدة".

وقال جاستن سامبسون، الرئيس التنفيذي لشركة (بارب): "قياسنا للجمهور يتكيف باستمرار بما يلائم المنصات والأجهزة الجديدة التي يستخدمها الأشخاص لمشاهدة برامجهم التلفزيونية المفضلة".

"لقد اتخذنا خطوة كبيرة إلى الأمام العام الماضي عندما بدأنا إصدار تقارير عن الجماهير لخدمات البث المباشر".

"التزام نتفليكس مع (بارب) يرسل إشارة واضحة إلى أن ما نقوم به ذو قيمة للاعبين الجدد والراسخين في السوق".

وستكون بيانات عرض نتفليكس متاحة لجميع مشتركي (بارب) اعتبارا من صباح يوم 2 نوفمبر من خلال برنامج التحليل الحالي وأنظمة أخرى.

ويتزامن التوقيت مع إطلاق الموسم الخامس من الدراما الملكية The Crown، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير في تصنيفات (بارب) خلال الأسابيع الأولى لتضمين البث.