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مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الولايات المتحدة تبدو موجة الادعاءات الكاذبة المحيطة بالتصويت بمثابة تذكير بمدى صعوبة مكافحة الأخبار المزيفة، فهل لدى فنلندا الحل لهذه المشكلة؟

بعد ساعات قليلة من استدعاء فلاديمير بوتين 300 ألف جندي احتياطي في سبتمبر/أيلول الماضي، بدأ انتشار مقطع فيديو يظهر طوابير طويلة من السيارات على الحدود الفنلندية الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

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سارع حرس الحدود الفنلندي إلى القول إلى أنها مزيفة.

وقال حرس الحدود الفنلندي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بعض مقاطع الفيديو صُورت في وقت سابق، وأخذت الآن خارج سياقها".

واحتلت تلك التغريدة على الفور رأس صفحة التغطية المباشرة في موقع الإذاعة الوطنية الإخبارية الأوكرانية يلي Yle.

ويسلط رد حرس الحدود و يلي Yle الضوء على عنصر حاسم في نجاح فنلندا في مواجهة المعلومات المضللة ومدى ثقة الجمهور في السلطات ووسائل الإعلام.

وتُعد فنلندا مجتمعا عالي الثقافة. ووفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يثق 71 في المئة من سكان فنلندا بالحكومة مقارنة بمتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 41 في المئة.

وليست الحكومة فقط هي التي تتمتع بالثقة بل يتمتع البرلمان والخدمة المدنية والشرطة ووسائل الإعلام جميعها بمستويات عالية من الثقة.

وفي دراسة سنوية أجراها معهد المجتمع المفتوح، تتصدر فنلندا جميع دول العالم من حيث القدرة على الصمود أمام المعلومات المضللة.

هذا لا يعني أن الفنلنديين يؤمنون بكل شيء يقرؤونه في الصحف ولا ينظرون أبدا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات. ولكن عندما يفعلون ذلك، فإن معظمهم لديهم القدرة على تقييم المعلومات بشكل نقدي.

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ويتم اختبار هذا الدرع ضد المعلومات المضللة في الولايات المتحدة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

ويتم تسليط الضوء حاليا، أكثر من أي وقت مضى، على ما يسمى بمشكلة الأخبار المزيفة والعواقب الفعلية التي يمكن أن تترتب عليها.

وعلى الرغم من التركيز المتزايد على معالجة الادعاءات الكاذبة والمضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من عمالقة التكنولوجيا أنفسهم، لا تزال المعلومات المضللة تتسرب من خلال الثغرات.

التضليل وانتخابات التجديد النصفي

قام القائمون على بودكاست أمريكاست الذي يبث على بي بي سي، بإنشاء 5 حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي تعكس وجهات نظر من مختلف الأطياف السياسية في الولايات المتحدة.

وقد أوصت شخصية واحدة على وجه الخصوص، وهي اليمينية الشعبوية بريتني، بصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تواصل الترويج لمعلومات مضللة تفيد بأن ترامب فاز بالفعل في انتخابات 2020 ، بالإضافة إلى مجموعة نظريات المؤامرات.

ومن ناحية أخرى، من المرجح أن تواجه إيما اليسارية التقدمية نشاطا أكثر راديكالية يتضمن بعضه خطابا عنيفا ولكن لا يصل إلى حد المؤامرة.

ما الذي يمكن أن تتعلمه الولايات المتحدة من فنلندا؟

ويعتبر نظام التعليم الفنلندي حجر الزاوية في مكافحة الأخبار الكاذبة. لقد كان التفكير النقدي ومحو الأمية الإعلامية جزءا من المناهج الدراسية لفترة طويلة جدا في ذلك البلد حيث تم تنقيح المناهج في عام 2016 لتعليم الأطفال المهارات التي يحتاجون إليها لتحديد نوع المعلومات المُلفقة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية الأمريكية.

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وتشرح ماريكا كيرولا، وهي معلمة في مدينة أولو الشمالية: "نقوم بتدريس التفكير النقدي في عدة مواضيع، على سبيل المثال في فصول الرياضيات، ننظر في كيفية التلاعب بالإحصاءات".

وتضيف قائلة: "في الفن، المشروع النموذجي هو أن يقوم الأطفال بإنشاء نسخ خاصة بهم من إعلان الشامبو، قد تكون صورة تظهر أن الشعر ليس لامعا كما هو الحال على القارورة".

ومضت تقول: "في فصول اللغة، سيقارنون نفس القصة المكتوبة كنص قائم على الحقائق وكدعاية، وفي التاريخ سيقارنون ملصقات وقت الحرب في ألمانيا النازية والولايات المتحدة على سبيل المثال".

كما أن هناك خطا دفاعيا أساسيا آخر ضد الأخبار الكاذبة هو الوكالة الوطنية لإمدادات الطوارئ الحكومية.

ويقول ماركوس كوكو، رئيس الاتصالات في المركز الأوروبي لمكافحة التهديدات: "ببساطة، تمتلك فنلندا نموذجا أمنيا شاملا ممولا من القطاع العام".

وأضاف قائلا:"تعمل الحكومة مع الشركات الخاصة ووسائل الإعلام لبناء قدرة المجتمع على الصمود أمام التهديدات وإعداد الناس لجميع أنواع الاضطرابات".

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وبالإضافة إلى الوكالة الحكومية المركزية، يوجد في فنلندا عدد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التطوعية التي تكافح الأخبار الكاذبة، وتُعد خدمة تدقيق الحقائق فاكتاباري على الأرجح أشهرها.

ويدور نهج فنلندا حول استباق موجة المعلومات المضللة، وهي الموجة التي تضرب بالفعل شواطئ الولايات المتحدة.

وتشير التجربة في فنلندا إلى أن الفلترة الاستباقية يمكن أن تحدث فرقا.

ما الذي يمكن أن تفعله منصات التواصل الاجتماعي؟

التزمت مواقع التواصل الاجتماعي ببذل المزيد لمحاربة الأكاذيب منذ الوباء حيث انتشرت المعلومات المضللة عبر الإنترنت حول كوفيد 19 . ولقد حققت بصفة عامة بعض النجاح في إزالة الأخطاء الضارة ووصف المؤامرات بمعلومات دقيقة من مدققي الحقائق التابعين لجهات خارجية.

وفي منتصف تلك الفترة، أعلنت منصات التواصل الاجتماعي عن مبادرات محددة للتعامل مع هذه القضية.

فعلى سبيل المثال، تقول ميتا، التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام ، إن لديها أكثر من 40 فريقا يعملون في الانتخابات النصفية، بالإضافة إلى شراكات مع 10 منظمات لتدقيق الحقائق في الولايات المتحدة.

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ولكن مازالت هناك منشورات تجمع الإعجابات والمشاهدات عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي قبل إزالتها، والعديد منها يتخطى الثغرات في المقام الأول، كما تكشف خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالناخبة السرية بريتني.

ويفضل بعض الخبراء نهج الفلترة الاستباقية التي تتعامل مع هذه المنشورات قبل أن تتاح لها الفرصة للانتشار كالنار في الهشيم.

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ويكمن محو الأمية بوسائل التواصل الاجتماعي في صميم خطة فنلندا طويلة المدى حيث تضغط المؤسسات الخيرية في الولايات المتحدة من أجل المزيد من التشريعات الدائمة في جميع أنحاء البلاد لضمان تعليم الأطفال هذا الموضوع في المدارس.

وكان هناك مشروع قانون تم إقراره في إلينوي العام الماضي، ويفرض هذا القانون ،على سبيل المثال، على كل مدرسة ثانوية عامة تضمين محو الأمية الإعلامية في مكان ما في مناهجها الدراسية ليتم تعليم الطلبة كيفية تحليل كل ما يرونه عبر الإنترنت وخارجه.

ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات كلها في النهاية مجرد ضمادات على جرح يصعب شفاؤه، ولا يوجد حل سريع لاستعادة وإصلاح الثقة في المؤسسات والتي تآكل بعضها بسبب حملات التضليل التي تسعى لتقويض نتيجة الانتخابات.

وعندما تواصل الناخبة المتخفية بريتني تغذية وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات حول الكيفية التي تم بها تزوير الانتخابات قبل عامين، فإنه لا تزال هناك مشكلة.

وفي ظل تشكيك غالبية المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل في نتيجة الانتخابات الرئاسية في عام 2020، فإن احتمالات التقدم قد تبدو بعيدة.