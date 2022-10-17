Getty Images صلاح يلحق أول هزيمة بمانشستر سيتي هذا الموسم

ألحق فريق ليفربول أول هزيمة بغريمه مانشستر سيتي، في الدوري الانجليزي، بفضل هدف سجله، نجمه المصري، محمد صلاح.

ودخل سيتي المباراة مشحونا بالمستوى المبهر الذي يقدمه مهاجمه أرلينغ هالاند، ولكن ليفربول تمكن من التصدي لجميع محاولات الضيوف، وكللت مجهودات لاعبيه بفوز من ذهب، أعاد له هيبته التي اهتزت في بداية هذا الموسم.

وغاب هالاند، لأول مرة، عن قائمة الهدافين في مباريات فريقه، في حين سجل محمد صلاح هدف الفوز للفريق الأحمر. على حامل اللقب.

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وتلقى صلاح كرة من حارس مرمى فريقه أليسون مباشرة، ليخادع مدافع سيتي جواو كانسيلو، وينفرد بحارس سيتي إيدرسون ويسكن الكرة في شباكه في الدقيقة السادسة والسبعين.

وكان إيدرسون قبلها تصدى ببراعة لانفراد مماثل.

واحتج مدرب سيتي بيب غوارديولا طويلا على إلغاء هدف لاعبه فيليب فودن، الذي منح التقدم لفريقه، بعد تدخل حكم الفيديو، بحجة عرقلة فابينيو من قبل هالاند.

ولم يتمكن هالاند من الوصول إلى شباك ليفربول، على الرغم من التهديد المستمر الذي شكله على مرمى أليسون، ولكن نهاية المباراة فجرت الأفراح في ملعب أنفيلد، إذ أثبت أشبال يورغن كلوب، الذي طرده الحكم، أنهم المنافس الأخطر لفريق سيتي على الدوري الانجليزي.

ليفربول يستعيد قوته

ودخل ليفربول المباراة غير مرشح للفوز في مباراة أمام جمهوره، ولكنه تمكن من تجاوز الصعوبات التي أفقدته الثقة والتوازن في بداية هذا الموسم، وخرج منتصرا في مواجهة تاريخية.

وخاض ليفربول المباراة وسط نقص حاد في صفوف لاعبيه للإصابة مثل المهاجم لويس دياز، كما غاب عن التشكيلة المدافع إبراهيما كوناتي.

ولجأ كلوب إلى الدفع بجيمس ميلنر، البالغ من العمر 36 عاما، رفقة جو غوميس وفرجيل فان دايك في خط الدفاع.

وشكك الكثيرون في قدرة ليفربول على المنافسة هذا الموسم على اللقب بعد بداية متعثرة، أفقدته نقاطا ثمينة في ترتيب الدوري ، ولكنه استعاد بريقه والأمل لأنصاره بعد فوز لم يكن يتوقعه الكثيرون.