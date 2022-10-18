Reuters ظهرت الأسيرات في زابوريزيا

بادلت روسيا 108 من النساء الأوكرانيات الأسيرات لديها، بنحو 110 من البحارة الروس المحتجزين لدى أوكرانيا، حسب تصريحات مسؤولين من الطرفين.

ويعتقد أن 37 من النساء ألقي عليهن القبض بعد استسلامهن، إثر الحصار، الذي ضربته القوات الروسية على مصنع الصلب أزوفستال، في ماريوبول، في مايو /أيار.

أما البحارة الروس، فأغلبهم من سفن تجارية محتجزة في أوكرانيا.

ومن بينهم أعضاء وحدة عسكرية انفصالية موالية لروسيا، في منطقة دونباس، شرقي البلاد.

وتظهر صور التقطت نهارا النساء الأوكرانيات يركبن الحافلات في منطقة غير محددة، ثم يظهرن مساء في منطقة تسيطر عليها الحكومة، جنوبي زابوريجيا.

وأكد قائد أركان الجيش الأوكراني، أندري يرماك، على مواقع التواصل الاجتماعي، الإفراج عن 108 من النساء في أول تبادل "نسائي كامل".

Reuters نقلت النساء المحررات على متن حافلات

Reuters صورة جماعية للنساء المحررات

Reuters وصول النساء المحررات ليلا

وقال إن المجموعة تضم أمهات وبناتهن محتجزات معا، موضحا أنهن جميعا مجندات إلا 12 منهن.

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وأكد التبادل أيضا كبير المسؤولين الموالين لروسيا في منطقة دونتسك، المنفصلة عن أوكرانيا، دنيس بوشيلين، ولكنه قال إن اثنتين من المحتجزات فضلتا البقاء في روسيا، وهو أمر لم تؤكده كييف.

وذكر بوشيلين أن الأسرى الذين أفرجت عنهم أوكرانيا هم 80 بحارا، و30 من العمال.