Getty Images قلة النوم قد تسبب مشاكل صحية

يقول باحثون إن النوم 5 ساعات في الليلة على الأقل من شأنه أن يقلل من المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها البالغون أكثر من 50 عاما.

فتدهور الحالة الصحية يسبب اضطراب النوم، ولكن قلة النوم قد تكون إشارة إلى مشاكل صحية.

وهناك أدلة على أن النوم يساعد في صيانة وإراحة وتجديد خلايا الجسم والعقل.

فقد راقبت الدراسة صحة ونوم الموظفين الحكوميين في بريطانيا، وطرحت على مجموعة من 8 آلاف مشارك السؤال التالي: ماهو معدل ساعات نومك في الليلة. ووضع بعضهم ساعات مراقبة النوم.

وأجريت لهم فحوص للأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان، وأمراض القلب، على مدار عقدين وجاءت النتائج كالتالي:

الذين ناموا 5 ساعات أو أقل في سن الخمسين كانت مخاطر تعرضهم لمشاكل صحية مختلفة أعلى بنسبة 30 في المئة من الذين الذين ناموا 7 ساعات.

ووجدت الدراسة أن قلة النوم مرتبطة أيضا بمعدل أعلى لخطر الموت، وذلك بسبب ارتفاع معدل الإصابة بأمراض مزمنة.

ويوصي باحثون في جامعة كوليدج لندن وجامعة باريس بالنوم 7 إلى 8 ساعات.

لماذا ننام؟

لا يعرف العلماء حقيقة النوم. ولكنه من الواضح أنه يساعد الدماع في معالجة الذكريات، ويفيد تهدئة المزاج، والتركيز والتمثيل الغذائي.

ويمنح النوم فرصة للدماغ للتخلص من الفضلات.

Getty Images النوم ساعات كافية مفيد للصحة

نصائح للنوم الجيد

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تجنب القيلولة

حافظ على رتابة عادة النوم وتأكد من أن غرفة نومك مريحة، ستائر سميكة، درجة حرارة مناسبة وفراش مريح، ولا تنشغل بالهاتف الذكي في سرير النوم

تجنب الكافيين والكحول على مقربة وقت النوم

إذا لم تستطع أن تغفو لا ترغم نفسك، ولا تتوتر، انهض وافعل شيئا للاسترخاء مثل قراءة كتاب ثم عد إلى النوم

إذا كنت تعمل بالمناوبة الليلية حاول أن تنام قليلا قبل بداية المناوبة، حاول أن تنام بعد المناوبة الليلية لتستريح، ونم باكرا في الليلة التالية.

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وقال مدير مركز النوم في ساري، البروفيسور ديرك يان دايك، في تصريح لبي بي سي: إن هذا البحث يعزز فكرة أن النوم القصير ليس مفيدا لنا. فهو عموما مضر للصحة، ولكن عند بعض الناس ليس فيه ضرر".

ونادرا ما يصف الأطباء اليوم منومات، لأنها قد تكون لها آثار جانبية قوية وقد تسبب الإدمان أيضا.