Getty Images جندي أوكراني يتواصل على هاتف محمول باستخدام ستارلينك

يقول إيلون ماسك إنه سيستمر في تمويل الأوكرانيين لاستخدام خدمة الإنترنت ستارلينك الخاصة به، على الرغم من تهديداته السابقة بسحب التمويل.

وقد أصبح نظام الأقمار الصناعية أداة مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية وحكومتها.

فما هي ستارلينك وكيف تعمل؟

توفر ستارلينك خدمات الإنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية.

إنها موجهة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة.

وُضعت الأقمار الصناعية في مدار منخفض المستوى حول الأرض، لجعل سرعات الاتصال بين الأقمار الصناعية والأرض عالية قدر الإمكان.

يقول كريس هول، وهو مدير تحرير الموقع التكنولوجي Pocket-lint ، يُعتقد أن ستارلينك وضعت حوالي 3000 قمر صناعي في الفضاء منذ عام 2018، وقد تستخدم في نهاية المطاف 10 أو 12 ألف قمر صناعي.

ويضيف هول: "إن استخدام الأقمار الصناعية يحل مشكلة توصيل الإنترنت إلى المواقع النائية في الصحاري والجبال، والتي بإمكانها الاستغناء عن الحاجة إلى الكثير من أعمال البنية التحتية، مثل توصيل الكابلات ورفع الأعمدة، بغرض الوصول إلى تلك المناطق".

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كيف تساعد ستارلينك الأوكرانيين؟

بدأ إيلون ماسك بتقديم خدمات ستارلينك في أوكرانيا بعد فترة وجيزة من غزو القوات الروسية للبلاد وإغلاق خدمات الإنترنت الأرضية وشبكات الهاتف المحمول.

ويقول إنه تم شحن حوالي 20 ألف مجموعة من أطباق الاستقبال وأجهزة التوجيه إلى أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخائيلو فيدوروف، إن شركة ستارلينك لعبت دوراً حيوياً في إعادة إنشاء الخدمات الأساسية في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية.

وكتب على تويتر تغريدة يقول فيها إن "أكثر من 100 صاروخ كروز هاجمت البنية التحتية للطاقة والاتصالات. لكن سرعان ما استعدنا الاتصال في المناطق الحساسة بفضل ستارلينك".

كما تستفيد أوكرانيا من ستارلينك في المعركة أيضاً.

تقول مارينا ميرون، وهي دكتورة وباحثة في الدراسات الدفاعية في كينغز كوليدج بلندن: "تستخدمها القوات الأوكرانية من أجل التواصل، على سبيل المثال، بين المقرات والقوات في الميدان".

"لا يمكن تشويش إشاراتها مثل إشارات الراديو العادية، ويستغرق إعداد الأدوات 15 دقيقة فقط".

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لماذا هدد ماسك بإيقاف ستارلينك في أوكرانيا؟

في بداية أكتوبر/تشرين الأول، اقترح ماسك أن تتنازل أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم لروسيا وتسمح بإجراء استفتاءات في المناطق التي غزتها القوات المسلحة الروسية، فرد سفير أوكراني على طلبه بشتيمة وقال طالباً منه أن يغرب عن وجهه.

وكان رد ماسك هو أن الأمر كلفه 80 مليون دولار، منذ الغزو الروسي لتقديم خدمات ستارلينك لأوكرانيا، ولمكافحة المحاولات الروسية لتشويشها، وأنه لن يستمر في دفع الثمن، وقال إنه على حكومة الولايات المتحدة أن تفعل ذلك وليس أنا.

ولكن، على الرغم من ذلك، كتب تغريدة في تويتر قال فيها: " على الرغم من أن ستارلينك تستمر في خسارة أموالها في الوقت الذي تجني الشركات الأخرى مليارات الدولارات من دافعي الضرائب، إلا أننا سنواصل تمويل الحكومة الأوكرانية مجاناً".

مَن أيضاً قد يستخدم ستارلينك في العالم؟

حالياً، تقدم ستارلينك خدماتها للناس والشركات في 40 دولة، معظمها في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.

ولكن، بالمقارنة مع مزودي الإنترنت العاديين، فإن ستارلينك ليست خدمة رخيصة.

تبلغ تكلفة الطبق وجهاز التوجيه اللازمين للاتصال بالأقمار الصناعية 599 دولاراً، كما أنه هناك رسوم الاستخدام الشهرية التي تبلغ قيمتها 110 دولارات.

Getty Images أطلق صاروخ سبيس إكس من كيب كانافيرال في فبراير الماضي ، وعلى متنه 49 قمرا صناعيا من ستارلينك

ويقول مسؤولو ستارلينك إنهم سجلوا 700 ألف مشترك حتى الآن.

ويقول البروفيسور سعيد موستشار من معهد لندن لسياسات الفضاء والقانون: "إن معظم العالم المتقدم متصل بالفعل بالإنترنت بشكل جيد". "ستارلينك تعتمد على حصة صغيرة من السوق لتحقيق الإيرادات".

وتخطط ستارلينك لتوسيع تغطيتها بشكل أكبر في العام المقبل، في أماكن مختلفة من العالم، حيث لا تكون تغطية الإنترنت جيدة، مثل بعض مناطق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

لكن كريس هول يقول: "قد تكون أسعار خدمة ستارلينك باهظة بالنسبة للعديد من الأسر في أفريقيا"، لكنها يمكن أن تلعب دوراً مهماً هناك في ربط المدارس والمستشفيات في المناطق النائية بالعالم الخارجي".

هل يخلق ستارلينك فوضى في الفضاء؟

ستارلينك ليس مزود الإنترنت الوحيد الذي لديه أقمارا صناعية في مدار أرضي منخفض.

تخطط أمازون لوضع الآلاف من أقمارها الصناعية (كويبر) في المدار الأرضي المنخفض، وتقوم شركة "وان ويب" أيضاً بوضع الأقمار الصناعية هناك.

يقول سعيد موستيشار إن وضع الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض يمكن أن يؤدي إلى مشاكل.

Getty Images غالباً ما تظهر أقمار ستارلينك في الصور على شكل خطوط من الضوء تحجب النجوم والكواكب

"يمكن للأقمار الصناعية أن تصطدم بسفن فضائية أخرى وتتسبب في خلق شظايا من الحطام وهذه بدورها قد تسبب الكثير من الضرر عند الطيران بسرعات عالية".

في الآونة الأخيرة، كان هناك عدد من الأخطاء التي حدثت في أقمار ستارلينك الصناعية، بما في ذلك الحوادث التي أوشكت على الوقوع مع محطة الفضاء الصينية.

تقول الدكتورة لوسيندا كينغ، مديرة مشروعات الفضاء في جامعة بورتسموث: "إذا كان هناك الكثير من الشظايا الناتجة عن الاصطدامات، فقد تجعل المدار الأرضي المنخفض غير صالح للاستخدام في المستقبل".

"وقد لا نكون قادرين على الخروج من مدار أرضي منخفض إلى مدارات أعلى، حيث توجد أقمارنا الصناعية الملاحية وأقمار الاتصالات".

تخلق أقمار ستارلينك أيضاً مشاكل لعلماء الفلك.

عند شروق الشمس وغروبها، تكون مرئية للعين المجردة لأن الشمس تنعكس على أجنحتها فتلمع.

يمكن أن يتسبب هذا في ظهور خطوط على صور التلسكوب، مما يحجب رؤية النجوم والكواكب.

وتقول ستارلينك إنها تحاول تقليل سطوع أقمارها الصناعية في السماء عن طريق جعل أسطحها أقل لمعاناً.