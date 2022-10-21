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أُرغمت رياضية إيرانية على الاعتذار بعد أن شاركت في بطولة لتسلّق الجدران في الخارج دون أن ترتدي حجابا، بحسب ما قال مصدر لبي بي سي.

وكانت إلناز ركابي، البالغة من العمر 33 عاما، قد خالفت قواعد اللباس الإيرانية الصارمة أثناء مشاركتها في بطولة لتسلّق الجدران في كوريا الجنوبية، لكنها قالت في تصريح لاحق إن غطاء رأسها سقط "عن غير عمد".

وقال المصدر، الذي تحدث لخدمة بي بي سي الفارسية، إن السلطات الإيرانية كانت قد هددت بمصادرة أملاك عائلة ركابي إنْ هي لم تعتذر بهذا التصريح.

وتجتاح إيران مظاهرات غاضبة مدفوعة بمعارضةٍ لفرض ارتداء الحجاب على الإيرانيات.

وتلزم السلطات الإيرانية المواطنات بتغطية رؤوسهن بوشاح أو حجاب، وبتغطية أذرعهن وسيقانهن بملابس فضفاضة. ويتعين على الرياضيات الإيرانيات الالتزام بقواعد اللبس تلك أثناء تمثيل إيران في منافسات رياضية خارج البلاد.

وفي مطار طهران يوم الأربعاء، كانت حشود غفيرة في استقبال إلناز ركابي لدى عودتها من كوريا الجنوبية، واصفين إياها بالـ "بطلة". وحين وصولها لم تكن ترتدي حجابا، وإنما كانت تضع على رأسها قبعة بيسبول سوداء وقلنسوة متصلة برداء تلبسه معروف باسم "هودي".

وفي اليوم التالي، التقت ركابي وزير الرياضة الإيراني، بنفس الزيّ الذي وصلت به المطار، مما أثار شكوكا بأنها لم تصل إلى بيتها.

وقال المصدر لبي بي سي إن ركابي احتُجزت في غرفة داخل مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية في إيران، وظلت رفقة عناصر ترتدي ملابس مدنية حتى وصل الوزير.

وأضاف المصدر أن ركابي الآن قيد "الإقامة الجبرية"، لكن السلطات تقول إنها تقيم في منزلها لأنها تحتاج للراحة.

رياضيون هاربون من إيران

BBC كيميا علي زاده بطلة أولمبية هاربة من إيران

عادة ما تطلب السلطات الإيرانية من الرياضيين المتوجهين للخارج بقصد المشاركة في منافسات دولية أن يتركوا ضمانات بأنهم سيعودون.

وقبل توجّهها إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، اضطرت ركابي إلى تسليم شيك بقيمة 35 ألف دولار، ومنْح توكيل لاتحاد التسلق الإيراني ببيع أملاك عائلتها، حسب المصدر نفسه.

وخرج رياضيون من إيران في الماضي ولم يعودوا إليها. وهربت الرياضية الإيرانية الوحيدة الحاصلة على ميدالية أولمبية كيميا علي زاده في يناير/كانون الثاني 2020.

حينها قالت كيميا إنها غادرت إيران لأنها لا تريد أن تكون جزء من "النفاق، والكذب، والظلم والمداهنة". ووصفت كيميا علي زاده نفسها بأنها "واحدة من ملايين النساء المضطهدات في إيران".

وثمة عدد من الرياضيين الإيرانيين الذين هربوا من إيران وشاركوا في بطولات لاحقة تحت أعلام دول أخرى.

واشتعلت المظاهرات في إيران بعد موت الشابة مهسا أميني في أُثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها في طهران يوم الـ 13 من سبتمبر/أيلول. وكانت شرطة الأخلاق احتجزت أميني البالغة من العمر 22 عاما لأنها لم تكن تُحكم ارتداء الحجاب.

وتنفي الشرطة تقارير تفيد بأن مهسا أميني تعرضت للضرب على الرأس بهراوة، قائلة إنها ماتت إثر نوبة قلبية.