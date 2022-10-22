Getty Images قد يواجه ترامب اتهامات جنائية إذا لم يمتثل للاستدعاء

أصدرت لجنة الكونغرس الأمريكي التي تحقق في أحداث الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، أمر استدعاء قانوني للرئيس السابق دونالد ترامب للإدلاء بشهادته أمام المشرعين.

وأمام ترامب مهلة حتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني لتقديم المستندات إلى لجنة التحقيق في أحداث السادس من يناير، كما يجب أن يمثل للشهادة في 14 من الشهر المقبل أو في وقت قريب من ذلك التاريخ.

وحال امتناع ترامب عن المثول أمام الكونغرس للشهادة أوعن تقديم المواد المطلوبة، قد تحيل اللجنة البرلمانية القضية برمتها إلى وزارة العدل، وهو ما يتوقع أن يسفر عن اتخاذ إجراءات قانونية جنائية ضد الرئيس الأمريكي السابق.

وخاطبته مذكرة مرفقة بأمر الاستدعاء : "لقد كنت في قلب المحاولة الأولى والوحيدة، من قبل رئيس أمريكي لإلغاء الانتخابات".

وأضافت: "كنت تعلم أن هذا النشاط غير قانوني وغير دستوري".

وقد يواجه ترامب اتهامات جنائية إذا لم يمتثل للاستدعاء.

وصوّت أعضاء اللجنة السبعة من الديمقراطيين والجمهوريين بالإجماع الأسبوع الماضي لإجبار الرئيس الجمهوري السابق على الإدلاء بشهادته بشأن دوره في أعمال الشغب.

ويتهم فريق الدفاع عن ترامب المشرعين الأمريكيين في اللجنة بأنهم "يخالفون الأعراف"، إذ قال المحامي ديفيد وارينغتون: "نحن نتفهم وجود انتهاك آخر للأعراف والإجراءات المناسبة المتعارف عليها، يتمثل في أن اللجنة نشرت نسخة من أمر الاستدعاء".

كما انتقد ترامب التحقيق في هذه القضية، زاعما أنه حيلة يُقصد منها تشتيت الناخبين الأمريكيين عن "كارثة" حكم الديمقراطيين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

ويقول أعضاء اللجنة إن ترامب حث أنصاره على رفض نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، ما دفعهم إلى اقتحام قاعات الكونغرس في محاولة لمنع الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحصول على التصديق البرلماني لنتائج الانتخابات التي فاز بها.

ويقولون أيضا إن مزاعم ترامب الكاذبة بشأن تدخل الناخبين، والحجج القائلة إن الانتخابات "مسروقة"، كانت محاولة للتحريض على انقلاب. ومع ذلك، لم يحيلوه إلى وزارة العدل الأمريكية لمواجهة تهم جنائية محتملة.

وفي مذكرة مرفقة بأمر استدعاء الرئيس الأمريكي السابق، قال بيني طومسون، رئيس لجنة التحقيق، ونائبته ليز تشيني إن اللجنة "جمعت أدلة دامغة، من بينها أدلة حصلت عليها من عشرات المسؤولين والموظفين السابقين، على أنك قمت شخصيا بالتخطيط والإشراف على جهود من أطراف متعددة استهدفت تغيير نتيجة الانتخابات".

Getty Images حكم على ستيف بانون، أحد معاوني ترامب، بالسجن أربعة أشهر وغرم 6500 دولار بتهمة ازدراء الكونغرس

وأضاف الخطاب: "لقد قمت بكل ذلك رغم رفض 60 محكمة مزاعم تزوير الانتخابات وغيرها من الطعون في شرعية انتخابات الرئاسة 2020، ورغم حصولك على معلومات تفصيلية من وزارة العدل وأعضاء حملتك الانتخابية تخبرك بأن الادعاءات حول الانتخابات زائفة، ورغم واجبك كرئيس أن تضمن إنفاذ القانون بأمانة في أمتنا".

وصدر أمر الاستدعاء بعد ساعات فقط من تغريم ستيف بانون، المساعد السابق لترامب 6500 دولار، والحكم عليه بالسجن أربعة أشهر بتهمة ازدراء الكونغرس. وقد أدين بعد رفض الإدلاء بشهادة أو تقديم مستندات للجنة التحقيق في أحداث 6 يناير/كانون الثاني.

كما يمثل بيتر نافارو، أحد معاوني ترامب، أمام المحكمة بتهمة ازداء الكونغرس بعد رفضه التعاون مع المشرعين الأمريكيين في أمر استدعاء.

وإذا استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل، وهو أمر متوقع على نطاق واسع، فإن عمل لجنة 6 يناير سينتهي وسيتم حل اللجنة.

وتحقق اللجنة البرلمانية في الاقتحام العنيف الذي قام به أنصار ترامب لمقر الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021.