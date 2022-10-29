Henning Kaiser/Getty "نيويورك سيتي 1" للفنان الهولندي بيت موندريان

ظلت لوحة فنية للفنان التجريدي الهولندي بيت موندريان تُعرض مقلوبة على مدى 75 عاماً في صالات عرض مختلفة، وفقاً لمؤرخة أعمال فنية.

ورغم اكتشاف الخطأ، ستبقى اللوحة التي تحمل اسم "نيويورك سيتي 1"، معروضة بالمقلوب، لتجنب تعرضها للضرر.

وعُرضت اللوحة التي أنجزها موندريان عام 1941، في متحف الفن المعاصر "موما" في نيويورك عام 1945.

وعلقت اللوحة في مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا، ضمن المجموعة الفنية بولاية شمال الراين - ويستفاليا منذ عام 1980.

ولاحظت المؤرخة سوزان ماير- بوزر الخطأ المرتكب منذ زمن طويل، خلال بحثها في عرض المتحف الجديد لأعمال موندريان بداية هذا العام، لكنها حّذرت من تمزقها في حال علّقت بالشكل الصحيح.

وتعتبر لوحة "نيويورك سيتي 1"، نسخة بأشرطة لاصقة من لوحة شبيهة للفنان ذاته، بعنوان "نيويورك سيتي".

"اكتشاف الخطأ"

في حديثها عن العمل الفني غير المكتمل وغير الموقع، قالت سوزان ماير-بوزر لصحيفة الغارديان، "يجب أن تكون الخطوط المكثفة من الشبكة في الأعلى، كسماء مظلمة".

وأضافت في اتصال مع بي بي سي: "حين أشرت بذلك لأمناء المتحف الآخرين، أدركنا أن الأمر كان واضحاً جداً. هناك احتمال كبير بأن الصورة معلقة بشكل خاطئ".

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ويبدو أن الأدلة تدعم هذه النظرية، فلوحة الفنان المماثلة والتي تحمل اسم "نيويورك سيتي"، معلقة في متحف "بومبيدو" في باريس بحيث تكون كثافة الخطوط في الأعلى.

وبالإضافة إلى هذا، تُظهر صورة لمشغل الفنان الهولندي، التقطت بعد أيام من وفاته، اللوحة ذاتها معلّقة على حامل باتجاه معاكس.

ونشرت الصورة في مجلة "تاون أند كاونتري" الأميريكية في يونيو/حزيران عام 1944.

ullstein bild Dtl/Getty الفنان الهولندي بيت موندريان أثناء عمله عام 1942

ولد بيت موندريان في منطقة أوترخت في هولندا عام 1872، وينظر إليه على أنه واحد من أعظم فناني القرن العشرين، ورائد الأسلوب التجريدي الحديث، البسيط والتعبيري في الرسم.

وكان مؤسس مجموعة وحركة "دي ستيل" الفنية. وفي بحثه عن "الجمال الكوني"، طوّر شكلاً غير تمثيلي، تحول إلى مصطلح "نيوبلاستسيم".

اختبر الرسم التكعيبي مع انتقاله إلى باريس عام 1911، لكن اسمه حاليا يعتبر مرادفاً لتيار الحداثة.

وتركت أعماله تأثيراً كبيراً، ليس في عالم الفن فحسب، بل في ميادين التصميم والهندسة المعمارية والأزياء.

ويرى أمناء متحف دوسلدورف في إعادة تسليط الضوء على سلسلة أعماله "نيويورك سيتي"، المنجزة بين 1941 و 1942 - قبل نحو عامين من وفاته عن عمر 71 ناهز عاماً، "ثورة في مفهوم موندريان الصارم للشكل الكلي".

ويصفها أمناء المعرض بأنها "إيقاع حيوي وديناميكي للخطوط الملونة، الأحمر والأزرق والأصفر، التي حلّت محل اللغة التصويرية المخففة جذريًا مع البنية الهندسية، مع تقليل الألوان الأساسية أيضًا كالأسود والأبيض".