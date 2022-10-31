EPA ظلام في بعض المدن الأوكرانية بعد انقطاع الكهرباء عقب الهجمات الصاروخية.

شنت روسيا سلسلة هجمات صاروخية "هائلة" على مناطق متفرقة في أوكرانيا، من بينها العاصمة كييف، بحسب مسؤولين أوكرانيين.

وتفيد تقارير بوقوع انفجارين على الأقل في كييف.

وتسببت الهجمات الروسية في انقطاع الكهرباء الآن في العاصمة، بحسب ما أكده أحد السكان لبي بي سي.

وتحدثت تقارير عن ضربات صاروخية أيضاً في منطقة فينيتسا وسط البلاد، وكذلك دنيبروبتروفسك وزاباروجيا في الجنوب الشرقي، ولفيف في غرب أوكرانيا.

وقالت السلطات المحلية في مدينة خاركيف، بشمال شرقي البلاد، إن منشآت بنية تحتية حيوية تعرضت للقصف.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إحنات، للتلفزيون الأوكراني الاثنين إن روسيا استخدمت قاذفاتها الاستراتيجية في شن هجماتها "الهائلة".

وتأتي الضربات بعد أن اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بطائرة مسيرة على أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم التي كان قد ضمتها الروس عام 2014.

وقال أندريه يركماك، مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن "الخاسرين الروس يواصلون محاربة الأهداف السلمية".

ولم يصدر أي تعليق من جانب روسيا بشأن الهجمات التي يتحدث عنها الأوكرانيون.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن سفينة حربية روسية أصيبت يوم السبت في مدينة سيفاستوبول الساحلية في هجوم بطائرة مسيرة. واتهمت المتخصصين البريطانيين بتدريب الجنود الأوكرانيين الذين نفذوا الضربات في شبه جزيرة القرم.

ولم تقدم موسكو أي دليل يدعم مزاعمها.

ولم تعلق أوكرانيا على الاتهامات الروسية، بينما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا "تروج لمزاعم كاذبة على نطاق ملحمي".