Getty Images كان تيك أوف الأصغر سنا من بين أعضاء الفرقة ويبلغ من العمر 28 عاما

قُتل مغني الراب الأمريكي، تيك أوف، من فرقة ميغوس التي تتصدر القوائم الموسيقية بالرصاص في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية.

وقتل الشاب إثر إطلاق نار في صالة بولينغ، حيث كان يلعب النرد مع عمه وزميله في الفرقة، كوافو، صباح الثلاثاء.

وأكد ممثل عن المغني، واسمه الحقيقي كيرشنيكك كاري بول ويبلغ من العمر 28 عاماً، الخبر للصحافة.

وميغوس واحدة من أكثر الفرق تأثيراً في جيلها وهي رائدة في موسيقى الراب، لكنها تفككت في وقت سابق من العام الجاري.

وحققت العديد من أغنيات الفرقة نجاحا عالميا، وكان أبرزها "باد آند بوجي" Bad and Boujee و"فريساتشي" Versace و"واك ات توك ات" Walk It Talk It.

وقع إطلاق النار في حوالي الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت غرينتش) في شرفة خارج مبنى صالة البولينغ.

وقالت الشرطة إن 40 إلى 50 ضيفا كانوا في حفلة خاصة عندما فتح أحدهم النار. وسمع حراس الأمن في المنطقة إطلاق النار لكنهم لم يروا مُطلق النار.

Getty Images فريقة ميغوس (يسار - يمين) تيك أوف وكوافو وأوفست يحضرون جوائز BET 2021

وقال الضباط إنهم وجدوا عندما وصلوا إلى المكان حشدا كبيرا، ورجلا في العشرينات من العمر مصابا بطلق ناري في الرأس أو الرقبة. وتم الإعلان عن وفاته في مكان الحادث.

ولم يتم تأكيد التقارير التي تفيد بأن كوافو أصيب أيضاً في الحادث. وقالت الشرطة إن ضحيتين أخريين نُقلا إلى المستشفى في سيارات خاصة.

وقال درو فيندلينغ، محامي تيك أوف، لصحيفة نيويورك تايمز إن وفاة مغني الراب "خسارة مدمرة، خاصة لأتلانتا".

وقال فيندلينغ: "كان هناك شعور بالسلام في محيطه"، مضيفًا: "العالم كان قد بدأ في التعرف على تيك أوف. لقد كان في وقت تألقه".

ونشرت عبارات النعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب مغني الراب، ليل بامب، على انستغرام: "أسطورة إلى الأبد، لا أكاد أصدق ذلك". بينما نشر المغني، جا رول، أيضا رمزًا تعبيريًا للحمامة وكتب "أرسل الحب للأصدقاء والعائلة".

وغرد المدير التنفيذي للموسيقى كول بينيت قائلاً: "لا شيء له معنى بعد الآن. لا شيء على الإطلاق".

وأضافت الممثلة ماسيكا كاليشا: "كان تيك أوف على الأرجح الأبعد عن المشاكل من بين مغنيي الراب. إنه لا يزعج أحداً ويبقى بعيداً".

روّاد

نشأ أفراد فرقة ميغوس، المكونة من تيك أوف وأوفسيت وكوافو، سوياً في لورنسفيل، بولاية جورجيا، وأتوا لتمثيل عاصمة الولاية، أتلانتا، التي يمكن القول إنها الموطن الروحي لموسيقى الـ trap (أحد أنواع موسيقى الهيب هوب).

وقال تيك أوف إن الموسيقى قدمت لأعضاء الفرقة، المرتبطين ببعضهم البعض، طريقا للهروب من الفقر.

وقال لمجلة The Fader: "حين كنت أكبر، كنت أحاول أن أنجح في الموسيقى. كنت أقضي معظم وقتي في أداء (موسيقى ورقصات الهيب هوب)، وهذا بالضبط ما أحب القيام به. لم يكن لدي أي شيء آخر أفعله".

Getty Images ظهر تيك أوف على خشبة المسرح في نيو أورلينز نهاية هذا الأسبوع

وتابع "في أوقات فراغي كنت أسجل نفسي. ابحث عن إيقاع ... فقط أصنع شيئًا وأبدع لنفسي. كنت أنتظر عودة كوافو من تدريب كرة القدم لكي أعزف أغنياتي له."

وكان اسم الفرقة في الأصل "بولو كلوب"، وظهروا للمرة الأولى تحت إسم ميغوس في عام 2010، وسجلوا أول نجاح لهم مع أغنية "فيرساتشي"، والتي أعاد توزيعها المغني الشهير دريك، في عام 2013.

"بيتلز هذا الجيل"

وتوقف صعودهم لفترة وجيزة في عام 2015، عندما تم إرسال أوفست إلى السجن بعد مداهمة الشرطة لحافلة المجموعة بعد عرض في جامعة ولاية جورجيا.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، أصدر الثلاثي شريط "باك تو ذا بندو " Back to the Bando، والذي تضمن الأغنية الناجحة "لووك آت ماي داب" Look at My Dab - التي شهرت حركة الـ dabbing في الرقص، والتي قام بها الكثير من الرياضيين وحتى السياسيين لاحقاً.

وأصبحت الفرقة مشهورة في عام 2016 مع أغنية "باد آند بوجي" Bad and Boujee، التي انتشرت على نطاق واسع وأدى جزء من كلماتها إلى إطلاق العديد من النكات.

وحققت الأغنية نجاحاً بطيئاً، حيث تصدرت قائمة أكثر الأغاني استماعاً في الولايات المتحدة بعد شهرين من إصدارها، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى التأييد الذي حصلت عليه من مغني الراب دونالد غلوفر، المعروف باسمChildish Gambino.

وقال خلال كلمة ألقاها في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في عام 2017: "أعتقد أنهم (ميغوس) هم فرقة البيتلز لهذا الجيل. تلك الأغنية، باد آند بوجي رائعة".

Getty Images ميغوس مع كاردي بي في جوائز الغرامي لعام 2018، حيث تم ترشيح المجموعة لجائزتين

وتسبب عدم ظهور تيك أوف في تلك الأغنية في جدل بسيط بين المعجبين، لكنه تجاهله، مدعياً أنه ببساطة لم يكن قادراً على حضور جلسة التسجيل.

وصل ألبوم الفرقة الثاني، "كلتشر" Culture، إلى المرتبة الأولى في الولايات المتحدة لدى إطلاقه. في العام نفسه، وتعاونت الفرقة مع كالفن هاريس في أغنية "سلايد" Slide، وهي الأغنية الوحيدة لهم التي وصلت الى قائمة أفضل 10 أغاني في المملكة المتحدة.

أما الألبوم الذي أعقبه "كلتشر 2" Culture II ، فأنتجه كل من كانييه ويست وفاريل ويليامز، بالإضافة إلى أغنيات مع نيكي ميناج وسافاج 21 وكاردي بي ودريك. ووصل أيضاً الى المرتبة الأولى في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه تقريباً، بدأ أوفست بمواعدة كاردي بي، ولديهما الآن طفلان.

وكان تيك أوف أصغر عضو في الفرقة وغالبًا ما يكون الأكثر هدوءًا في الأماكن العامة.

وأصدر تيك أوف ألبوماً منفرداً في عام 2018، قبل لم شمل ميغوس لتسجيل ألبوم "كلتشر 3" Culture III في عام 2021.

وقال أوفست لمجلة رولينغ ستون في عام 2018 متحدثا عن تيك أوف: "إنه يحلل (الأغاني) كثيرا ، ولهذا أعتقد أن أغاني الراب الخاصة به قوية جدًا. إنه قوي للغاية".

لكن الفرقة حُلت في وقت سابق من هذا العام بعد خلاف مع أوفست.

وواصل كل من تيك أوف وكوافو العمل كثنائي، بإصدار ألبوم جديد وصل إلى المركز السابع في قائمة الألبومات الأمريكية الشهر الماضي.

وقبل وقت قصير من وفاة تيك أوف، أصدر الشابان فيديو مصور من أجواء عيد الهالوين، لأغنيتهما Messy.