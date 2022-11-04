BBC ضريح ميلاد أستاد- هاشم الذي تزعم عائلته أنه قتل على يد قوات الأمن الإيرانية

توصلت بي بي سي إلى أنّ قوات الأمن الإيرانية تعمل مع الإعلام الحكومي للادعاء زوراً أن أحد المتظاهرين القتلى، كان أحد عناصر قوات الباسيج.

وقتل ميلاد أستاد-هاشم بعد إصابته برصاصة حيّة في ظهره، وذلك في طهران في 25 أيلول/سبتمبر وفق ما جاء في شهادة وفاته.

وقال مصدر مقرب من عائلة ميلاد لبي بي سي، إن عائلته تزعم أنّ قوات الأمن هي من أطلق النار.

وأفاد المصدر بتعرض أفراد العائلة لضغط من مسؤولين سياسيين، لقبول ما ورد في تقارير إعلامية حكومية، قالت إن الشاب ينتمي إلى قوات الباسيج، وإنه قتل على يد "مثيري الشغب".

وأضاف المصدر أنّ "القوات الأمنية هددت (والدي ميلاد) بقتل ولديهما الآخرين، ودفن ميلاد سرّاً في مكان بعيد، إن لم يتعاونا".

وقد وافقت العائلة أخيراً على مطالب المسؤولين بسبب ابنة ميلاد البالغة من العمر 8 سنوات.

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وأراد والدا ميلاد أن تعرف ابنته مكان قبر أبيها، لأنها لا تزال تعتقد أنه سيعود، وفق ما قال المصدر لبي بي سي.

وأجبرت العائلة كذلك على دفع نحو 700 دولار، ثمناً للرصاصة التي استخدمت في قتل ابنهم، بحسب المصدر ذاته.

وأطلق النار على ميلاد أثناء قيادته دراجة نارية، بعد مشاركته في احتجاجات بالعاصمة.

وأظهرت لقطات كاميرات مراقبة حصلت عليها بي بي سي فارسي، اللحظات التي تلت إصابته. وشوهد ميلاد وهو يتوقف ويتقيأ دماً قبل أن يسقط أرضاً.

وأظهر مقطع فيديو آخر من تصوير شهود، اقتراب مارة من ميلاد للتأكد من أنه على قيد الحياة، ثمّ قولهم إنه قد مات. وظهر جسده مضرجاً بالدماء.

وقال المصدر إن الرصاصة اخترقت رئتيه.

لكن التلفزيون الحكومي قدم رواية مختلفة تماماً. فقد وصف ميلاد بأنه أحد عناصر الباسيج - الميليشيا التي شاركت في حملات قمع السلطات للاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد.

BBC صورة تظهر مشاركة ميلاد في أحد الطقوس الدينية

ونشرت صحيفة تابعة للحكومة، وكذلك وكالات أنباء مرتبطة بالحرس الثوري، صورة لميلاد يؤدي طقوساً دينية، ووصفته بأنه "شهيد".

وقال المصدر المقرب من العائلة لبي بي سي إن ميلاد "شارك في طقوس دينية، لكنه كان يحب موسيقى الهيب هوب أيضاً، ويكره النظام".

وأضاف أنه في يوم جنازة ميلاد، انتشر عناصر من الباسيج في المقبرة، بهدف دعم رواية التلفزيون الرسمي القائلة إنه أحد عناصرهم.

وتوصلت بي بي سي فارسي إلى أن السلطات مارست ضغوطاً مماثلة على عائلات متظاهرين قتلى آخرين.

وقتلت قوات الأمن أبو الفضل أدينزاده ( 17 عاما)، بإطلاق النار عليه بواسطة بندقية من مسافة قريبة، في مدينة مشهد في 8 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب مصدر مقرب من عائلته. وقال المصدر إن أفراد الأسرة تعرضوا لضغوط تدفعهم للقول بأنه أحد أفراد الباسيج، لكنهم رفضوا ذلك.

وتعرضت أيضاً عائلة عرفان رضائي (21 عاماً)، الذي يُزعم أن قوات الأمن أطلقت النار عليه من مسدس من مسافة قريبة في آمول في 21 أيلول/سبتمبر، لضغوط بهدف الادعاء أن عرفان كان من بين المارة، وقد قتل على أيدي "مثيري الشغب"، وفق ما أفاد مصدر مقرب من عائلته لبي بي سي.

وقال المصدر إن ثمة لقطات فيديو تظهر عرفان قبل مقتله بوقت قصير، خلال تمزيقه صورة للمرشد الأعلى.