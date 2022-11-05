Getty Images إدي هاو مدرب نيوكاسل (يمين) وبيب غوارديولا بعد مباراة فريقهما التي انتهت بالتعادل 3 -3

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن نيوكاسل هو واحد من 6 فرق تشكل تهديداً على سعي فريقه للفوز بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي.

ويحتل سيتي موقعاً جيداً في طريقه ليصبح خامس ناد إنجليزي يحقق هذا الإنجاز - بعد أرسنال وهادرسفيلد ومانشستر يونايتد وليفربول.

وتمكن مانشستر سيتي من استعادة الصدارة والتقدم على أرسنال، على الأقل لمدة 24 ساعة، بعد فوزه على فولهام السبت.

لكن غوارديولا قال قبل المباراة أمام فولهام إنه لا يضمن شيئاً.

وقال مدرب سيتي إنه لا يزال يرى المنافسين على اللقب في كل مكان - من بينهم ليفربول المتأخر عن فريقه بفارق 13 نقطة، ونيوكاسل أيضاً.

ويحتل نيوكاسل المركز الرابع في الترتيب، وذلك بعد مرور ما يزيد عن عام بقليل، منذ الاستحواذ السعودي على النادي.

ومع ذلك، تجاوز الفريق التوقعات تحت إشراف إيدي هاو، واستفاد من عدم تشتيت انتباه لاعبيه في المسابقات الأوروبية.

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وقال غوارديولا: "لدى نيوكاسل فريق جيد ولاعبون من الدرجة الأولى". وأضاف "أتخيّل أنهم سيبقون هناك لوقت طويل".

وتابع المدرب السابق لفريقي برشلونة وبايرن ميونخ قائلاً "لديهم البنية الجسدية في الوسط، والانتقال من مربع إلى آخر، والضغط الذي يشكلونه دون الكرة ملفت".

وقال غوارديولا "إنهم لا يلعبون في (بطولات) أوروبا، وهذه ميزة كبيرة لأنه ستكون لديك طاقة حين تصل إلى الأشهر الأخيرة".

وأشار غوارديولا إلى أن أرسنال هو "المرشح الأول" للفوز باللقب. ثم تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد، ونيوكاسل وليفربول كمنافسين إضافيين.

ورغم الهزيمة القاسية في ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي، يشعر غوارديولا أن مانشستر يونايتد "تقدم خطوة إلى الأمام"، وكذلك الأمر بالنسبة لتوتنهام الذي أمامه مباراة قادمة أمام سيتي.

ولم يستبعد بيب ليفربول من المنافسة على المسابقة، رغم أن نظيره يورغن كلوب قد فعل ذلك.

وقال غوارديولا: "لديهم (ليفربول) ذات المدرب والفريق الذي فاز 18 مباراة على التوالي. لماذا لا يستطيعون فعلها مرة أخرى؟".

وأضاف قائلاً: "هذا هو شعوري، لا أحد يعلم ما الذي سيحدث بعد كأس العالم، سيفتح باب الانتقالات من جديد، وسيعود لاعبون".