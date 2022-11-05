قالت الشرطة في إسبانيا إنها صادرت أكبر كمية من القنب تم اكتشافها على الإطلاق، في سلسلة من المداهمات، بمختلف مناطق البلاد.

وأوضحت السلطات أنها حجزت كمية 32 طنا من المخدر، يتجاوز سعرها السوقي ما قيمته 57 مليون جنيه استرليني.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض، في المداهمات، على 9 رجال و11 امرأة، تترواح أعمارهم بين 20 و59 عاما.

وقال جهاز الحرس المدني إن "شبكة التجارة بالمخدرات المعقدة" كانت تصدر القنب إلى مختلف مناطق أوروبا.

ويعادل وزن النبتات المصادرة وزن 5 أفيال أفريقية بالغة.

وألقي القبض على عناصر العصابة في مداهمات بمدن توليدو، وتشيوداد ريال، وبلنسية، وأستورياس، الشهر الماضي، ولكن لم يعلن عن "عملية الحدائق" إلا يوم السبت.

ما حكاية الراهبات اللواتي يصلين على محصول القنّب؟

جو بايدن يصدر عفوا عن الأمريكيين المدانيين بحيازة الماريجوانا

وقالت الشرطة إن النشاط كان بإشراف "شركات" متعددة، لكل واحدة مهمتها الخاصة، من شراء البذور، إلى زراعتها وتجفيف النبتات، ثم تعبئتها ونقلها إلى الخارج.

وجاء في بيان للحرس المدني أن الشرطة صادرت "أكبر كمية من القنب المعبئ يتم اكتشافها حتى الآن".

"يبلغ عدد النبتات المصادرة 1.1 مليون نبتة".