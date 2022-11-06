Getty Images سمحت إيطاليا للسفينة "هيومانيتي1" بالرسو في ميناء صقلية

منعت الحكومة الإيطالية الجديدة، ذات التوجه اليميني المتشدد، 35 رجلا من مغادرة سفينة لانقاذ المهاجرين تطلب دخول ميناء إيطالي منذ أسبوعين.

لكنها سمحت بنزول قُصَر ومرضى إلى ميناء صقلية.

و"هيومانيتي1" هي واحدة من السفن التي تحمل المهاجرين الذين ينتظرون الحصول على تصريح بالنزول إلى الأراضي الإيطالية.

وتعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أثناء حملتها الانتخابية، باتخاذ إجراءات من شأنها القضاء على ظاهرة المهاجرين الذين يسافرون إلى إيطاليا من دول شمال أفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتُعد إيطاليا واحدة من أهم نقاط دخول المهاجرين إلى أوروبا. وأشارت تقارير أممية إلى أن 85000 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا على متن قوارب في عام 2022.

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ويبدأ الكثير من المهاجرين رحلاتهم عبر المتوسط في قوارب صغيرة ثم تنقذهم سفن تابعة لمؤسسات خيرية أثناء الرحلة.

ووافقت السلطات الإيطالية على نزول 144 شخصا من " هيومانيتي1"، التي ترفع العلم الألماني أثناء إبحارها، صباح الأحد.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي إن "غير المؤهلين" للانتماء إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر، عليهم مغادرة المياه الإيطالية، مؤكدا أن "الدولة التي تحمل السفينة علمها" ينبغي أن توفر لهم الرعاية.

وقالت المؤسسة الخيرية المالكة للسفينة إن الحالة المزاجية للمهاجرين العالقين يسودها الاكتئاب إلى حدٍ كبيرٍ. وقالت بيترا كريشوك، من مؤسسة "انقذوا أرواحنا"، (SOS)، لوكالة فرانس برس إن أحد المهاجرين يعاني من "انهيار عصبي".

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وأضافت المؤسسة: "منع الناس الذين يحتاجون إلى المساعدة من النزول يُعد انتهاكا للقانون الدولي".

وتقدمت ثلاث سفن أخرى تحمل 900 مهاجر بطلب لدخول الميناء الإيطالي، لكنها لم تحصل على تصريح بالرسو هناك.

ووضعت رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني قضية الهجرة في صدارة اهتمامات حكومتها أثناء خطابها الأول أمام مجلس النواب.

وقالت رئيسة الوزراء: "يجب أن نوقف المغادرة غير القانونية والإتجار بالبشر"، لكنها شددت على أنها لا تعتزم "مناقشة حق اللجوء للفارين من الحروب والاضطهاد".

وأكدت في مقابلة صحفية أُجريت معها أن مسؤولية المهاجرين العالقين في السفن تقع على عاتق الدول المسجلة فيها تلك السفن، وإلا تتحول إلى "سفن قراصنة".

وتقود ميلوني حزب إخوان إيطاليا، الذي تمتد جذوره إلى الفاشية الإيطالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد صعد الحزب إلى سدة الحكم على رأس ائتلاف حاكم يضم تحالف اليمين المتطرف وحزب فورزا الذي ينتمي إلى يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني.