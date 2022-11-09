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يصوّت الملايين من الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي، في وقت أصبح توازن القوى داخل الكونغرس على المحك.

ويجري التنافس على مجلس النواب بأكمله، ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وحكام الولايات الرئيسيين.

وستتعثر قدرة الرئيس جو بايدن على تمرير القوانين، إذا ما سيطر الجمهوريون على مجلس النواب كما هو متوقع.

ويسيطر الديمقراطيون حاليا على البيت الأبيض، وبهامش ضئيل للغاية، على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وغالبا ما يُنظر إلى الانتخابات النصفية على أنها استفتاء على قيادة الرئيس.

وعلى الرغم من الوفاء بوعود خفض أسعار الأدوية، وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة، وتجديد البنية التحتية للولايات المتحدة، فقد شهدت ولاية بايدن تدهور شعبيته بعد أسوأ تضخم في أربعة عقود، وسجلت عبورا غير قانوني على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ومخاوف الناخبين بشأن الجريمة.

وقد يشجع ضرب الديمقراطيين سياسيا يوم الثلاثاء الغموض داخل الحزب حول ما إذا كان بايدن، الذي يبلغ من العمر 80 عاما هذا الشهر، يجب أن يرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024.

وذهب بايدن إلى ولاية ماريلاند ليلة الإثنين للحضور في حملة لصالح ويس مور، الذي من المتوقع أن يصنع التاريخ باعتباره ثالث حاكم ولاية أسود ينتخب على الإطلاق في الولايات المتحدة.

Getty Images سيصبح ويس مور (في الوسط) ثالث حاكم ولاية أسود في الولايات المتحدة إذا ما تم انتخابه

وقال بايدن أمام حشد في إحدى جامعات االتي كانت تاريخيا للسود خارج واشنطن "نواجه اليوم نقطة انعطاف".

وأضاف "نحن نعلم في داخلنا أن ديمقراطيتنا في خطر، ونعلم أن هذه هي اللحظة المناسبة للدفاع عنها".

وفقا لإحصاء لشريك بي بي سي في الولايات المتحدة، سي بي إس نيوز، أثار أكثر من نصف المرشحين الجمهوريين للانتخابات النصفية الشكوك حول نزاهة انتخابات البيت الأبيض لعام 2020، مرددين مزاعم ترامب غير المثبتة عن وقوع عمليات تزوير على نطاق واسع.

وأمضى الرئيس السابق دونالد ترامب عشية يوم الانتخابات في اجتماع حاشد أخير في ولاية أوهايو، إلى جانب المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ جي دي فانس.

وقال ترامب إنه سيصدر "إعلانا كبيرا للغاية" في منزله بفلوريدا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف أمام الحشد قائلا: "إذا كنتم تؤيدون انحدار وسقوط أمريكا، فيجب عليكم، بالتأكيد، أن تصوتوا لليسار الراديكالي، المجانين".

"إذا كنتم تريدون وقف تدمير بلدنا، فغدا يجب أن تصوتوا للجمهوريين في موجة حمراء عملاقة".

ويحتاج حزب ترامب إلى الحصول على خمسة مقاعد فقط لقلب توازن القوى في مجلس النواب ومقعد واحد لتولي مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي.

ويتوقع مراقبو الانتخابات غير الحزبيين أن الجمهوريين سيحصلون على ما يقرب من 15 إلى 25 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 435 مقعدا.

Getty Images أنصار دونالد ترامب ينتظرون وصوله لحضور تجمع يوم الإثنين في فانداليا، أوهايو

لكن المعركة على المجلس الأعلى للكونغرس يمكن أن تذهب في أي من الاتجاهين، وفقا لمعظم التوقعات السياسية، ومن المتوقع أن تنحصر في السباقات المحتدمة في بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وأريزونا.

وتعهد الجمهوريون في حال فوزهم في مجلس النواب، بإغلاق التحقيق الذي قاده الديمقراطيون في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول العام الماضي وبدء التحقيقات في إدارة بايدن.

ورفض كيفن مكارثي، الذي من المحتمل أن يصبح رئيسا جمهوريا لمجلس النواب، الأمر الذي سيضعه في المرتبة الثانية بعد الرئاسة، استبعاد تفعيل إجراءات عزل الرئيس.

وقد تتقلص سلطة بايدن في تعيين القضاة أو المناصب الإدارية خلال العامين المقبلين إذا فاز الجمهوريون بمجلس الشيوخ.

وتم بالفعل الإدلاء بأكثر من 43.5 مليون صوت في عملية التصويت المبكر، وفقا لقانون الانتخابات الأمريكية.

ولكن قد تمر أيام قبل أن تتضح نتيجة الانتخابات النصفية وما إذا كانت نتائج التنافس متقاربة، إذ تسمح بعض الولايات بإرسال بطاقات الاقتراع بالبريد في يوم الانتخابات نفسه، ويمكن أن تكون هناك إعادة فرز للأصوات.