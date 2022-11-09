Getty Images خرج ماني مصاباً بعد مرور 20 دقيقة من مباراة بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن

سيخضع اللاعب السنغالي الدولي ساديو ماني لفحص طبي بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على فيردر بريمن بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

وسقط ماني في الدقيقة 15 وخرج مصاباً لينضم إلى المباراة، بدلاً منه، ليروي ساني.

يأتي ذلك قبل 13 يوماً فقط من المباراة الافتتاحية للسنغال في كأس العالم 2022 أمام هولندا.

وقال المدير الفني لبايرن ميونخ، جوليان ناغيلسمان: "سيخضع لأشعة سينية لنعرف ما حدث. لقد تلقى ضربة في عظمة الهضبة الظنبوبية [قصبة الساق]. إنه مكان مؤلم".

وفور خروجه مصاباً من ملعب المباراة، لم يجلس ماني على مقاعد البدلاء واتجه مباشرة إلى النفق المؤدي للخروج من الملعب لتقلي العلاج اللازم.

ويعد نجم ليفربول السابق أحد العناصر الأساسية في صفوف منتخب السنغال، حامل لقب كأس الأمم الأفريقية، والذي سيواجه هولندا في مباراته الافتتاحية في المجموعة الأولى يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يلعب أمام الدولة المضيفة قطر، ثم الإكوادور.

وكانت ركلة الجزاء الحاسمة التي سجلها ماني قد قادت منتخب السنغال للفوز على مصر بركلات الترجيح في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، ليفوز منتخب السنغال باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، في وقت سابق من هذا العام.

وعلى الرغم من القلق بشأن النجم السنغالي الحاصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا مرتين، فقد قلل مساعد المدير الفني لبايرن ميونخ، دينو توبمولر، في وقت لاحق، من حجم الإصابة.

وقال: "لا شيء خطير للغاية، ولا ينبغي أن تكون مشاركته في المونديال في خطر".

وكان جمال موسيالا قد أحرز أول أهداف بايرن ميونخ في اللقاء بعد مرور خمس دقائق، لكن سرعان ما أدرك فيردر بريمن هدف التعادل عن طريق أنتوني يونغ.

وجاء رد بايرن ميونيخ قاسياً، إذ سجل ثلاثة أهداف في غضون ثماني دقائق فقط (هدف بتوقيع ليون غوريتزكا، وهدفين لغنابري)، ليتقدم العملاق البافاري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد بعد مرور 30 دقيقة فقط.

وكان يمكن أن تكون الأمور أسوأ بالنسبة للفريق الضيف، لكن حارس المرمى جيري بافلينكا تصدى لركة الجزاء التي سددها إريك مكسيم تشوبو موتينغ.

وتراجع أداء بايرن في المراحل الأخيرة من المباراة، قبل أن يسجل غنابري ثالث أهدافه في الدقية 82، ويضيف اللاعب الفرنسي الشاب ماتيس تل الهدف السادس.