Getty Images مارك كيلي الفائز من الحزب الديمقراطي في أريزونا

بعد الفوز المتوقع في أريزونا، اقترب الرئيس الأميريكي جو بايدن مع الحزب الديمقراطي من الحفاظ على السيطرة على مجلس الشيوخ.

بعد ثلاثة أيام على إدلاء الأميريكيين بأصواتهم، رجحت قناة سي بي أس (الشريك الأميريكي لبي بي سي)، فوز الديمقراطي مارك كيلي، على منافسه الجمهوري بلايك ماسترز.

ومع هذا الفوز، أصبح للديمقراطيين 49 مقعداً وللجمهوريين 49 مقعداً في مجلس الشيوخ، إلى أن تظهر نتائج ولايتي نيفادا وجورجيا.

ويكشف فرز الأصوات في نيفادا عن تقارب شديد للنتائج بين المرشحين، بينما سيحسم السباق في جورجيا الشهر القادم في جولة إعادة.

في حال فاز الديمقراطيون بواحدة من الولايتين، سيحافظون على سيطرتهم على الكونغرس، لأن نائب الرئيس يستطيع أن يقلب نتيجة التصويت داخل المجلس لصالحهم.

كما لا يزال بإمكان الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب الأمريكي، مع استمرار فرز الأصوات في عدد قليل من الدوائر بعد انتخابات يوم الثلاثاء.

وفي حال فوز الجمهوريين بمجلس واحد أو بالمجلسين معاً، سيتمكنون من إحباط الكثير مما يحمل بايدن في أجندته.

وكان رائد الفضاء السابق ماك كيلي، الذي نجت زوجته غابي غيفوردز من محاولة اغتيال عندما كانت نائبة، قد انتخب للمرة الأولى منذ عامين ليخدم ما تبقى من ولاية السيناتور الراحل جون ماكين.

وقال كيلي في بيان: "منذ اليوم الأول، شملت هذه الحملة العديد من أبناء أريزونا - الديمقراطيين والمستقلين والجمهوريين - المؤمنين بالعمل معاً لمعالجة التحديات الكبيرة التي نواجهها".

بينما نال منافسه بلايك ماسترز دعم الرئيس السابق ترامب، وهو مرشح رأسمالي مغامر يبلغ من العمر 36 عاماً لا يملك خبرة سياسية كافية. وكان ماسترز قد رفض قبول نتائج انتخابات عام 2020، مكررا المزاعم الخاطئة حول تزويرها.

وأرسل القيمون على حملة ماسترز الانتخابية رسالة إلى مناصريه يوم الخميس، قالوا فيها إنهم شاهدوا "أموراً مقلقة" خلال الانتخابات ودعوا إلى المشاركة، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز. وقالوا "إننا نتوقع نزاعاً ومعارك قانونية مقبلة".

وتمثل النتائج ضربة أخرى للجمهوريين الذين كانوا يأملون في "هزيمة انتخابية توجه توبيخاً قاسياً للرئيس بايدن وللديمقراطيين".

وفي الوقت الذي حقق فيه الحزب الجمهوري مكاسب متواضعة، وظل صاحب الأفضلية للفوز بمجلس النواب، بقي مجلس الشيوخ محل تنازع حاد، وكان أداء الديمقراطيين أفضل من المتوقع.

وتتكون الانتخابات النصفية الخاصة بالكونغرس من جزئين - انتخاب مجلس النواب وانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.

يضع الكونغرس القوانين المحلية. ويقرر مجلس النواب أي من القوانين التي يجب أن تنال التصويت، بينما يمكن لمجلس الشيوخ منعها أو الموافقة عليها، وتأكيد التعيينات التي قام بها الرئيس، ونادرًا ما يجري أي تحقيقات ضده.

تجري هذه الانتخابات كل عامين عند منتصف ولاية الرئيس البالغة أربع سنوات.

ما سر أهمية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي؟

وتتمثل كل ولاية بعضوين في مجلس الشيوخ، الذي تدوم ولايته 6 سنوات. بينما يخدم النواب لعامين ويمثلون المقاطعات الأصغر حجماً.

كانت جميع مقاعد مجلس النواب مطروحة للتصويت على الفوز بها في انتخابات التجديد النصفي، إلى جانب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

وتجري العديد من الولايات الكبرى أيضا انتخابات لتعيين حاكمها والمسؤولين المحليين.