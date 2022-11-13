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قُتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في انفجار في منطقة مزدحمة بوسط مدينة اسطنبول التركية، بحسب السلطات التركية

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمة بثها التلفزيون التركي بعد ساعتين من الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال التجاري، بالكشف عن منفذي التفجير، وأضاف: "سوف ينالون عقابهم".

وتابع الرئيس التركي بالقول إن الأشخاص الذين يحاولون النيل من بلاده "لن يحققوا طموحهم"، مشيرا إلى أن محاولات "الجماعات الإرهابية" سيكون مصيرها الفشل.

وشدد على أن الانفجار الذي وقع في قلب مدينة إسطنبول نتج عن "هجوم دنيء"، مشيرا إلى سقوط ستة قتلى وإصابة أكثر من 50 شخصا.

وأضاف: "تشير المعلومات الأولية إلى اعتداء إرهابي"، لافتًا إلى أن "امرأة قد تكون ضالعة بتنفيذه"، بدون أن يضيف أي تفاصيل.

وقال حاكم المدينة.علي يرلي كايا، على تويتر إن الانفجار وقع في حوالي الساعة الرابعة والثلث بالتوقيت المحلي (1:20 بتوقيت غرينتش) في أحد شوارع التسوق في منطقة ميدان تقسيم.

ولم يتضح سبب الانفجار، الذي يبدو أنه تم تصويره في العديد من مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وعلى الفور انتقلت خدمات الطوارئ والإسعاف إلى مكان الحادث.

وقالت مراسلة بي بي سي أورلا غيرين، الموجودة في المنطقة، إنه كان هناك حضور مكثف للشرطة حول شارع الاستقلال، الذي تم تطويقه بالكامل. وكانت طائرات الهليكوبتر تحلق في سماء المنطقة بينما كانت سيارات الإسعاف تتحرك ذهابًا وإيابًا.

EPA-EFE/REX/Shutterstock هرب الناس مذعورين من الشارع بعد الانفجار

وأضافت أن العديد من أصحاب المحلات كانوا يقفون أمام أبواب محلاتهم في الشارع الضاج عادة بالمتسوقين قد أصيبوا بالذهول جراء الانفجار، وهذه الحادثة ستشكل صدمة للكثيرين في المدينة.

وقال شاهد العيان جميل دينزجي الذي كان على بعد 50 مترا حين سمع صوت الانفجار لوكالة فرانس برس "رأيت ثلاثة أو أربعة أشخاص مسجين على الأرض".

وأضاف "كان الناس يركضون مذعورين... وثمة سحابة دخان أسود وكان صوت الانفجار قويا يصم الأذان تقريبا".

وكان الشارع، الذي عادة ما يكون مكتظا بالمتسوقين، قد تعرض لهجوم سابق نفذه انتحاري في عام 2016.

وعقب الحادث، منعت قوات الأمن المارة من الدخول إلى شارع الاستقلال، وطالبت المواطنين بعدم مغادرة منازلهم المحيطة بالمنطقة.