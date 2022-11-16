Reuters وضع ماسك مستخدمي تويتر أمام خيارين صعبين

أبلغ إيلون ماسك مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عليهم الالتزام بالعمل لساعات طويلة وبكثافة عالية أو مغادرة الشركة، حسب تقارير.

وقال المالك الجديد لمنصة التواصل الاجتماعي في رسالة إلكترونية إن على المستخدمين الموافقة على تعهد يقرر ما إذا كانوا يرغبون بالبقاء، حسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

وقال ماسك إن الموظفين الذين لا يوقعون التعهد حتى يوم الخميس سوف يحصلون على تعويض بقيمة رواتب ثلاثة شهور .

وقد اتصلت بي بي سي بتويتر طلبا للتعليق.

وقال ماسك، في رسالته الإلكترونية الموجهة للموظفين والتي اطلعت عليها صحيفة الغارديان، إن تويتر يجب أن يكون صارما جدا من أجل أن ينجح، "وهذا يعني العمل لساعات طويلة وبكثافة عالية. الأداء الاستثنائي فقط سوف يكون ضمان النجاح".

وطلب من المستخدمين النقر على رابط حتى الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس إذا كانوا يريدون أن يصبحوا ضمن فريق تويتر الجديد.

وأضاف ماسك في رسالته "أيا كان القرار الذي ستتخذونه، فإني أشكركم على جهودكم من أجل إنجاح منصة تويتر".

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وكان ماسك، أغنى رجل في العالم، قد أعلن أنه سوف يستغني عن نصف مستخدمي تويتر بعد أن اشترى المنصة مقابل مبلغ 44 مليار دولار.

وقال إنه ليس أمامه خيار بخصوص تقليص عدد الوظائف لأن الشركة تخسر 4 ملايين دولار يوميا، وأنحى باللائمة على "مجموعات تنشط في الضغط على المعلنين من أجل تقليص عوائد المنصة".

وكان عدد من مدراء تويتر قد استقالوا عقب استحواذ ماسك على المنصة.

وقد أخبر ماسك المستخدمين بأن العمل عن بعد سوف ينتهي وأن أياما صعبة في الانتظار.

وأضاف أنه ليست هناك من وسيلة لتجميل الرسالة التي تفيد بأن تباطؤ الاقتصاد العالمي سوف يقلص عوائد تويتر من الإعلانات.

لكن المستثمرة في مجال التكنولوجيا ساره كونست قالت إن السبب الحقيقي وراء مصاعب تويتر هو أن استحواذ ماسك على المنصة قد أوقع الشركة في ديون، وأنه يحاول الآن أن يحمل المستخدمين نتيجة ذلك.

وأضافت أن هناك علامات استفهام على مدى إمكانية تطبيق ما يريده ماسك بخصوص ساعات العمل.

وتساءلت "هل بإمكانك إرسال رسالة إلكترونية لمستخدميك تغير فيها من طرف واحد شروط العقد ؟ سوف نرى".

وقد كان ماسك ينام في مقر تويتر في الأسابيع الماضية، في الوقت الذي يدير فيه شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وشركة صناعة الصواريخ سبيس إكس.

وكان قد وصف أسلوب عمله، أمام محكمة أمريكية الأربعاء حيث كان يدافع عن حصوله على 56 مليار دولار من شركة تسلا عام 2018.

وقال "أنا أعمل طوال الوقت تقريبا، بدون استثناء".

وأضاف لاحقا في إجابة على أسئلة "سوف ننتهي من إعادة هيكلة تويتر بنهاية الأسبوع الجاري".

وقال المحلل المالي دان إيفز إن هناك أدلة على أن "ثقافة تويتر" قد تغيرت بشكل جذري باستحواذ ماسك عليه.

وأضاف "لن ينظم ماسك مآدب عشاء على ضوء الشموع ولن يلعب تنس الطاولة في الكافيتيريا، وهذا صدمة للنظام، لكن عليه أن يكون لطيفا لأنه إذا غادر المهندسون الرئيسيون والمطورون فسوف يتركون فراغا كبيرا في نظام تويتر. عليه المحافظة على توازن صعب في لعبة شد الحبال تلك".