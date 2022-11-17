AFP ناقلة نفط (أرشيفية)

رجّحت الولايات المتحدة أن يكون الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط باسيفيك زيركون قبالة ساحل عمان تمّ تنفيذه بطائرة مسيرة إيرانية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: "في ضوء المعلومات المتوفرة، نحن على ثقة بأن إيران على الأرجح ضالعة في هذا الهجوم باستخدام طائرة مسيّرة".

وتعرضت ناقلة نفط لقصف صاروخي قبالة الساحل العماني مساء الثلاثاء، مما سبب أضرارا طفيفة بجسم الناقلة.

ولم يتسبب الحادث في وقوع إصابات بشرية، كما لم يحدث تسرّب من الشحنة التي كانت تحملها الناقلة باسيفيك زيركون، بحسب ما أعلنت الأربعاء إدارة شركة إيسترن باسيفيك للملاحة، مالكة الناقلة.

وتعود ملكية إيسترن باسيفيك، التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، إلى الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر.

وقالت إيسترن باسيفيك إنها تحقق في الحادثة التي وقعت على مسافة نحو 245 كيلومترا قبالة الساحل العماني.

وأضافت شركة الملاحة: "التقارير المبدئية تشير إلى أن الناقلة ... تعرضت لقصف صاروخي ... وقد لحق بجسم السفينة ضرر طفيف، لكن لم يحدث تسرّب لشحنة الزيت التي كانت تحملها، كما لم تتسرب مياه إلى داخل السفينة".

وكان المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيموثي هوكنز صرّح في وقت سابق لوكالة رويترز للأنباء، بأنهم على علم بوقوع حادث في خليج عمان يتعلق بناقلة تجارية، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول إسرائيلي القول إن إيران مسؤولة عن تنفيذ الهجوم بطائرة مسيّرة من طراز شاهد-136، وهو الطراز نفسه الذي زوّدت به إيران روسيا لتستخدمه الأخيرة في حربها على أوكرانيا.

واتهمت وسائل إعلام إيرانية إسرائيل بشن الهجوم. وقالت وكالة نور نيوز، التابعة للدولة، إن "المحور العبري-العربي" استهدف (عبر الهجوم) "شحن الأجواء" قبل مونديال كأس العالم الذي ينطلق في قطر يوم الأحد المقبل.

وشهدت مياه الخليج خلال الأعوام الأخيرة وقوع هجمات على ناقلات، وسط ازدياد حدة التوترات الإقليمية مع إيران.

وفي يوليو/حزيران الماضي، تعرّضت ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية لهجوم يُشتبه في أن يكون بطائرة مسيرة قبالة الساحل العماني. ونفت طهران أي علاقة بالهجوم.

ووفقا لموقع مارين ترافيك لتتبع حركة السفن عبر الإنترنت، شوهدت الناقلة باسيفيك زيركون آخر مرة قبالة ساحل لوى في عمان صباح يوم الاثنين، قبل أن تبحر من صحار بعد منتصف اليوم نفسه متجهة إلى ميناء بوينس آيرس في الأرجنتين.

وعلى صعيد منفصل، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن اليونان وإيران توصلتا إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح ناقلتين تحملان العَلم اليوناني كانت طهران تحتجزهما في الخليج منذ مايو/أيار، وكان ذلك ردا على مصادرة الولايات المتحدة لنفط كانت تحمله ناقلة تحمل العلم الإيراني.

وأفادت بيانات خاصة بتتبع حركة السفن أن الناقلتين اللتين تحملان العلم اليوناني أبحرتا منالمياه الإيرانية.