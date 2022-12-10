twitter facebook whatsapp viber telegram email العالم في صور: طيور مهاجرة وثعلب وعرض أزياء السبت 2022/12/10 132 A+ A- استمع نستعرض معكم مجموعة مختارة من الصور البارزة التي التقطت لأحداث من شتى أنحاء العالم خلال الأسبوع المنصرم. أحد الطيور المهاجرة على شجرة توت غطاها الثلج في داكينغ، الصين. جوقة غنائية في لندن في مقر إقامة السفير السويدي. هذا الاحتفال تقليد سويدي سنوي. مشجعو كرة القدم في طوكيو ومظاهر الحزن على وجوههم خلال ركلات الترجيح في المباراة بين اليابان وكرواتيا ضمن مباريات كأس العالم في قطر. تمكن حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش من صد 3 ركلات، لتخرج اليابان من البطولة. شخص يشق طريقه عبر البحر قبالة إيفون في دورست بالمملكة المتحدة التي تعصف بها أجواء شديدة البرودة. عارضة أزياء تتمرن على الخطو على مسرح العرض قبل أسبوع الموضة في دكار عاصمة السنغال. مفتش من مكتب المدعي العام الأوكراني يفحص بقايا صواريخ وقذائف استخدمها الجيش الروسي في قصف مدينة خاركيف، في محاولة لجمع أدلة تدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. متظاهرون يصطدمون مع شرطة مكافحة الشغب في ليما عاصمة بيرو خلال مظاهرات تطالب بانتخابات رئاسية وإغلاق البرلمان بعد الإطاحة بالزعيم بيدرو كاستيلو. سباح يشق طريقه عبر ممر مائي في بحيرة متجمدة في منتزه بيلينغ في شينيانغ، الصين. ثعلب أمام مقر الحكومة البريطانية في 10 داونينغ ستريت خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك.