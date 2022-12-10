ما حقيقة فيديو طفلة سورية أبكت العالم؟ ولماذا شكك مغردون في صحته؟

كأس العالم 2022: نقاط القوة والضعف في منتخب المغرب قبل مواجهة البرتغال المصيرية في دور الثمانية