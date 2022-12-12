قُتلت ثلاث نساء، من بينهن صديقة لرئيسة وزراء إيطاليا الجديدة، عندما فتح رجل النار على مقهى في روما، ما أدى أيضا إلى إصابة أربعة أشخاص آخرين.

كان الأشخاص المستهدفون يجتمعون كجزء من لجنة سكان تدير مبنى محليا.

ووصف روبرتو غوالتيري عمدة روما إطلاق النار بأنه "حلقة عنف خطيرة"، وقال إنه سيحضر اجتماعا طارئا يوم الإثنين.

ووضع المشتبه به، ويبلغ من العمر 57 عاما، رهن الاعتقال. وتقول التقارير إن لديه تاريخًا من الخلافات مع بعض أعضاء مجلس إدارة اللجنة.

وذكرت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أن لوسيانا سيوربا، نائبة رئيس اللجنة، كانت في المقهى في منطقة فيديني.

وقالت لوسيانا إن المسلح دخل الحانة يوم الأحد وهو يصيح "سأقتلكم جميعا"، قبل أن يستخدم مسدسه. وبحسب ما ورد تغلب عليه سكان آخرون قبل أن تعتقله الشرطة.

ومن بين المصابين، الذين يُعتقد أنهم امرأتان ورجلان، لا يزال أحدهم في حالة خطيرة.

وذكرت رئيس الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، أن إحدى النساء اللواتي قُتلن هي صديقتها نيكوليتا غوليسانو. وتم تسمية المرأتين القتيلتين الأخريين باسم إليزابيتا سيلينزي وسابينا سبيرانديو.

وفي منشور على فيسبوك، حيث أرسلت تعازيها إلى عائلة السيدة غوليسانو، قالت ميلوني إنها ستتذكر دائمًا صديقتها بكونها "جميلة وسعيدة".

وكتبت: "كانت نيكوليتا أماً حامية، وصديقة مخلصة وكتومة، وامرأة قوية وهشة في نفس الوقت".

"ولكن قبل كل شيء كانت محترفة ولديها إحساس بالواجب خارج عن المألوف... كانت نيكوليتا صديقتي".

EPA أعضاء فريق الطب الجنائي يتفحصون مكان إطلاق النار

وأضافت "ليس من الصواب أن تموت هكذا". "كانت نيكوليتا سعيدة وجميلة في الفستان الأحمر الذي اشترته لحفل عيد ميلادها الخمسين قبل بضعة أسابيع. بالنسبة لي ستكون دائمًا جميلة وسعيدة هكذا."

وقالت ميلوني أيضا إن مركز الرماية، الذي زُعم أن المشتبه به سرق منه البندقية المستخدمة في الهجوم، قد أُغلق وهو قيد التحقيق.

ولم تعلق الشرطة الإيطالية بعد على دوافع المشتبه به، الذي ذكرت الصحافة الإيطالية اسمه ولكن لم يُذكر رسميًا. ولا يعتقد أن الهجوم كان سياسيا.

وتشير التقارير إلى أن المشتبه به ومجلس إدارة المبنى السكني كانا خصمين في نزاع مرير لبعض الوقت.

وأصبحت جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب إخوان إيطاليا اليميني المتطرف، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.