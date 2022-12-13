Getty Images أعلنت شرطة عُمان السلطانية القبض على مواطن بعد أن اعتدى على مواطنةٍ طعنًا بالسلاح الأبيض مما أفضى إلى وفاتها.

اهتز الشارع العماني بعدما تداول مغردون عبر مواقع التواصل أنباء جريمة قتل بشعة وقعت مساء الأحد بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في ولاية عبري، راحت ضحيتها الشابة العمانية ابتسام المقرشية.

ونشرت العديد من حسابات مواقع التواصل خبر وفاة ابتسام المقرشية، وتداولت "بحسب شهود" أن الجاني "قتل ابتسام طعناً بالسكين بعد أن كان قد انتظرها حتى خرجت من الجامعة، ولاحقها بسيارته واصطدم بسيارتها من الخلف حتى توقفت".

بينما نشرت "جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في عبري" بياناً نعت فيه الطالبة ابتسام المقرشية وتمنت لأهلها الصبر والسلوان.

وقد تضاربت الأنباء حول دوافع منفذ الجريمة. فقد نشر بعض رواد مواقع التواصل أقاويل بأن "الجاني أقدم على جريمته نتيجة رفض الضحية الزواج منه".

لكن ثبت أن هذه الادعاءات "غير مؤكدة ولا يوجد دليل يدعم صحتها".

وتداول مغردون ما قالوا إنه نفي من شقيقة المجني عليها "للإشاعات" بأن الجاني كان قد تقدم لخطبة أختها وتم رفضه.

وبلغ حد تداول الإشاعات الزج باسم شخص متوفى في القضية، وهو ما أثار حفيظة عائلته التي لا تزال في حالة حداد.

وتأتي جريمة قتل ابتسام المقرشي خلال أقل من أسبوع واحد من جريمة قتل متعمدة مماثلة شهدتها السلطنة العمانية في السابع من الشهر الجاري.

وكانت ضحية الجريمة الأولى المحامية أمل العبرية، التي قُتلت، وفق ما تداولته وسائل إعلام عمانية، طعناً على يد طليقها في محكمة بمحافظة مسقط، بسبب خلافات أسرية.

وقف "مسلسل قتل النساء"

بينما عبرت كثير من المغردات عن خشيتهن مما آل إليه حال المجتمع من استهداف للنساء.

مطالبات بـ"تطبيق العدالة"

وتصدر وسم ابتسام_المقرشية مواقع التواصل في سلطنة عمان، حيث عبر المستخدمون عن سخطهم وصدمتهم من تكرار هذا النوع من الجرائم خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة.

وطالب المغردون بتطبيق عقوبات رادعة بحق قاتل ابتسام المقرشية "لوقف مسلسل جرائم القتل".

كما أعرب "المركز العماني لحقوق الإنسان" عن "قلقه من تزايد حالات القتل والعنف ضد النساء وجدد المطالبة بضرورة تعديل القوانين المحلية بما يوفر الدعم والحماية والعدالة للمرأة في عمان".