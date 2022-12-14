Getty Images حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس

أظهر استطلاع للرأي أن معظم الناخبين المؤيدين للحزب الجمهوري الأمريكي يفضلون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على الرئيس السابق دونالد ترامب كمرشحهم للرئاسة في عام 2024.

وبينما اختار 56 في المئة من الناخبين المحافظين ديسانتيس، دعم 33 في المئة الرئيس السابق الذي أطلق حملته رسميا الشهر الماضي.

ووجد الاستطلاع، الذي أجرته جامعة سوفولك/يو إس إيه توداي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يحظى بشعبية تفوق سلفه ترامب.

وجاء ذلك في أعقاب نتائج متباينة للمرشحين المدعومين من ترامب في الانتخابات النصفية الأمريكية.

وقال ديفيد باليولوغوس، مدير مركز البحوث السياسية بجامعة سوفولك: "ديسانتيس يتفوق على ترامب ليس فقط بين الناخبين عموما، ولكن أيضا بين الناخبين من ذوي الميول الجمهورية الذين كانوا القاعدة الشعبية للرئيس السابق".

وأردف قائلا: "الجمهوريون والمستقلون المحافظون يريدون على نحو متزايد الترامبية بدون ترامب".

وفقا للاستطلاع، يتقدم ديسانتيس على بايدن أيضا، فقد حصل على نسبة 47 في المئة مقابل 43 في المئة من بين جميع الناخبين في انتخابات افتراضية، بينما لم يحسم سبعة في المئة أمرهم.

وقد أعيد انتخاب ديسانتيس، 44 عاما، في نوفمبر/ تشرين الثاني لولاية جديدة في منصب حاكم فلوريدا، حيث فاز بأغلبية ساحقة بأكثر من مليون ونصف صوت، وهو أكبر هامش لأي حاكم ولاية لفلوريدا منذ 40 عاما.

وفي الأيام التالية، هاجم ترامب منافسه المحتمل، وحذره من الترشح للرئاسة.

Getty Images العلاقة بين ترامب وديسانتبس تبدلت وسط توقعات بأن يسعى حاكم فلوريدا للترشح للرئاسة

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز "أعتقد أنه إذا ترشح، فقد يؤذي نفسه بشدة".

وسجل الاستطلاع الذي صدرت نتائجه يوم الثلاثاء نسبة تأييد بلغت 30 في المئة فقط لترامب، مقارنة بـ46 في المئة للديمقراطي جو بايدن.

كما وجد الاستطلاع أن أكثر من 60 في المئة من الناخبين يفضلون ألا يترشح ترامب ولا بايدن في سباق 2024.

وأُجري الاستطلاع الذي شمل 1000 ناخب مسجل بين 7 و11 ديسمبر/ كانون الأول، عن طريق الهواتف المحمولة والهواتف الأرضية.