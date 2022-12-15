Getty Images اشترى إيلون ماسك موقع تويتر هذا العام مقابل 44 مليار دولار

قال إيلون ماسك إنه يتخذ إجراءات قانونية ضد صاحب حساب في تويتر تتبع طائرته الخاصة، بحجة أنه عَرّض ابنه للخطر.

وعَلّق موقع تويتر، يوم الأربعاء، حساب [email protected]، الذي يتابعه أكثر من نصف مليون متابع.

واستخدم صاحب الحساب، جاك سويني، 20 عاما، معلومات تتبع الرحلة المتاحة للجمهور للتغريد في كل مرة تقلع فيها طائرة ماسك وتهبط.

ويقول ماسك إن إجراءات قانونية تًتخد حاليا ضد سويني وآخرين.

وغرد على موقع تويتر "الليلة الماضية، السيارة التي كانت تحمل [ابنه] ليل إكس في لوس أنجليس تبعها مطارد مجنون (كان يعتقد أنه أنا)، ومنع السيارة لاحقا من التحرك وتسلق مقدمة السيارة".

وأضاف أنه سيتم تعليق أي حساب يكشف عن المواقع الحقيقية للأشخاص "لأنه يعد انتهاكا للسلامة البدنية".

ونفى سويني عندما سألته بي بي سي، أن يكون ما حدث لابن ماسك مرتبطا بتغريدته.

ويأتي ذلك بعد أن أكد على حسابه الشخصي على تويتر يوم الأربعاء أنه تم تعليق حسابه الشخصي.

وفي ذلك المساء، بدا أن حساب سويني قد أعيد تنشيطه، فغرد: "نعم لقد عدت!". لكن بعد دقائق تم إعادة تعليق حسابه. كما تم تجميد حسابه الشخصي الآخر [email protected]

وشارك سويني، وهو طالب جامعي في ولاية فلوريدا، لقطة شاشة مع شبكة سي إن إن CNN لرسالة من تويتر تفيد بأن شركة التواصل الاجتماعي أجرت "مراجعة دقيقة" وقررت حظر الحساب نهائيا لانتهاكه قواعد تويتر.

يدير سويني ويشرف على عشرات الحسابات الأخرى التي تتعقب الرحلات الجوية الخاصة للأثرياء الأمريكيين، بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، ومؤسس أمازون، جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ.

و يبدو أن العديد من هذه الحسابات - بما في ذلك حساب تتبع طائرة مرتبطة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وحساب أخر لمراقبة طائرات المشاهير - قد تم تعليقها على موقع تويتر أيضا بعد ظهر الأربعاء.

ولطالما اختلف ماسك مع حساب [email protected]، وقيل إنه عرض مرة على سويني مبلغ 5000 دولار لحذفه.

وقال سويني لوسائل الإعلام الأمريكية إن ماسك أخبره في النهاية أنه لا يشعر بالحق في الدفع مقابل إغلاق الحساب.

وقبل شهر، تعهد ماسك بإبقاء هذه الحسابات فعالة على الرغم من أنها كانت تشكل "خطرا مباشرا على السلامة الشخصية".

لكن ماسك غرد مساء الأربعاء "سيتم تعليق أي حساب ينشر ويحدد المواقع الحقيقية الفعلية لأي شخص، لأنه يعد انتهاكا للسلامة البدنية. ويشمل ذلك نشر روابط لمواقع تحتوي على معلومات عن المواقع الحقيقية الفعلية."

وقام مركز المساعدة في موقع تويتر بنشر تغريدة تحوي سياسة وسائط محدثة، جاء فيها "لا يجوز لك نشر أو مشاركة معلومات خاصة بأشخاص آخرين دون تصريح وإذن صريح منهم".

ومنذ توليه رئاسة تويتر، أجرى ماسك مجموعة من التغييرات على ممارسات إدارة ومتابعة الحسابات.

كما أعاد مجموعة من الحسابات المحظورة سابقا، بما في ذلك الحساب الشخصي للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي تم حظره بعد اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/ كانون الثاني.

كما قام ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بخفض عدد موظفي شركة التواصل الاجتماعي، وبحسب ما ورد، توقف عن دفع الإيجار لبعض مكاتب الشركة، بما في ذلك مقر الشركة في سان فرانسيسكو، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وتساءل المستثمرون عما إذا كان استيلائه الأخير على تويتر قد حوّل انتباهه عن أعماله في مجال السيارات الكهربائية.

وفي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، باع ماسك 22 مليون سهم أخرى في الشركة بقيمة 3.58 مليار دولار.

وبذلك يصل إجمالي قيمة أسهم تسلا التي باعها ماسك خلال العام الماضي إلى ما يقرب من 40 مليار دولار.