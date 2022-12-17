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أراقب إيلون ماسك منذ سنوات عدة. وأصبحت أراقبه في الأشهر الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، تحديداً منذ أن قرر - استجابةً لمجرد نزوة على ما يبدو - شراء شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

إنه أحد أغنى الرجال في العالم، وأحياناً الأغنى بينهم، إذ إن ذلك يعتمد على سعر أسهم تيسلا، التي تمثل أصوله المالية الرئيسية، وسلسلة من الشركات البارزة الأخرى تحت جناحه، بما في ذلك سبيس إكس وستارلينك ونيورالينك.

كما يعد الرجل موضع اهتمام بالنسبة للعالم.

ثم، بالطبع، هناك قصته الشخصية، الملياردير الطويل البالغ من العمر 51 عاما ولديه 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد و18 عاماً. وتوفي ابنه الأول عن عمر يناهز 10 أسابيع فقط.

وصف ماسك، المولود في جنوب إفريقيا، التعايش مع متلازمة أسبرجر، وهو نوع من التوحد، وذكر أن هدفه الرئيسي في الحياة هو استعمار المريخ.

ما تعلمته هو أنه - كما هو الحال مع الكثير منا - هناك العديد من الوجوه المختلفة لإيلون ماسك.

الشخصية التي يعرضها عبر تغريداته الغزيرة استفزازية ومثيرة للجدل وصاخبة. إنه يعرف أن كل ما يقوله سيتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، ويستمتع بتصيد وسائل الإعلام بتصريحات ونكات أكثر غرابة. إنه يحب محاولة حثنا نحن الصحفيين على كتابة عناوين أكثر تطرفاً من أي وقت مضى.

في الأماكن العامة، تعلم أن يكون رجل استعراض، سواء كان يرقص جنباً إلى جنب مع الروبوتات التي تصنع السيارات الكهربائية، أو يخرج منتصراً من أحدث نموذج أولي لسيارة تيسلا، أو يتم تصويره وهو يسير في مقر تويتر وهو يحمل مغسلة مردداً جملة شهيرة على الانترنت. وفي عيد الهالوين الماضي، حضر حفلة بدرع جلدي، زي بقيمة 7500 دولار يسمى "بطل الشيطان".

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ومع ذلك، وصفته زوجته السابقة تالولا رايلي التي تزوجها مرتين، في سلسلة بي بي سي الوثائقية "ذي إيلون ماسك شو " بأنه "لطيف" و"خجول".

أخبرني الصحفي والمؤلف المخضرم في وادي السيليكون مايك مالوني، الذي يعرف ماسك منذ 20 عاماً، بأنه يرى "رجلاً متحفظاً جداً وذكياً جداً واستبطانياً جداً ومثقفاً" يقضي رحلات طويلة عبر المحيط الأطلسي يقرأ جداول المسار المعقدة، محاولاً معرفة كيفية هبوط مركبة فضائية على سطح المريخ.

لدى الرجلين رهان طويل الأمد بقيمة 5 دولارات على طموح ماسك لإرسال أشخاص إلى المريخ بحلول عام 2030.

قلت " لا أعتقد أنه يمكنك فعل ذلك - لكنني آمل أن تفعل ذلك. آمل أن أكون مديناً لك بمبلغ 5 دولارات"، يقول مالوني. إن "هذا الرهان لا يزال يطفو في الهواء".

ويعد إرسال الناس إلى المريخ هو هدف الحياة بالنسبة لماسك. ويقول البعض إن هذا هو موقفه بالنسبة لفلسفة المدى الطويل - وهي فلسفة يفضلها بعض الأثرياء الذين يسعون إلى العمل لمصلحة مليارات الأشخاص في المستقبل البعيد، بدلاً من التركيز على الاحتياجات الفورية للحاضر.

NASA يأمل ماسك أن تساعد صواريخه من نوع سبيس إكس يوماً ما في استعمار المريخ

في مرحلة ما، سيتعين على الجنس البشري مغادرة الأرض، كما يقول. واهتمامه بالفضاء واضح في حقيبة أعماله الحالية. ولكن ما علاقة تويتر بكل ذلك؟

أجاب ماسك على هذا السؤال، هذا الأسبوع - في تغريدة.

وكتب: "وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، وبخاصة تويتر، كانت تؤدي إلى تآكل الحضارة.. إذا انهارت الحضارة قبل أن يصبح المريخ مكتفياً ذاتياً، فلا شيء آخر مهم. لقد ذهب الوعي البشري".

ولكن كيف أن تويتر "يؤدي إلى تآكل الحضارة"؟

قال ماسك إنه في البداية، كان هدفه من شراء المنصة هو إنشاء منصة لمدينة عالمية رقمية للقرن الـ21 لمناقشة القضايا الكبرى للمجتمع.

وقد كتب مرات عدة عن اختلال التوازن الملحوظ في ظل النظام السابق، محاججاً أن فريق تويتر يمنح مساحة مرئية أقل للميول اليمينية مما يعطونه لذوي الميول اليسارية. ذلك أدى، برأيه، إلى انحراف النقاش وخلق غرف صدى حيث لا يرى أحد المواد التي تتحدى وجهة نظرهم الحالية. ومع بعض الصحفيين المختارين بعناية، نشر "ملفات تويتر"، وهي مجموعة مختارة من الوثائق الداخلية، لدعم وجهة نظره.

ويمكن أيضاً اعتبار كمية الإساءة والمعلومات الخاطئة التي يتم طرحها على المنصة بمثابة تشتيت للانتباه عن القضايا الحقيقية التي يريد ماسك مناقشتها.

ولكن كما يعلم أي شخص حاول في أي وقت مضى، فإن التنقل بين هذا الحبل المشدود بين السماح بحرية التعبير وقمع المحتوى الكاره هو أمر صعب للغاية.

ربما هناك صلة في مكان ما في ذهن ماسك بين تويتر ونيورالينك، التي تحاول إنشاء رابط مباشر بين العقول البشرية وأجهزة الكمبيوتر.

هل يمكن أن يكون تويتر جزءا من بحثه وأنه اشترى لنفسه بشكل أساسي شبكة عصبية حية تتنفس تضم 300 مليون شخص يشاركون حياتهم وآراءهم في الوقت الفعلي عبر الإنترنت؟

حسناً، نحن في عوالم الخيال العلمي. لكن نقل ذلك إلى كوكب آخر يشكل ما سيكون إحدى الطرق لإبعاد الوعي البشري عن الأرض - ونحن نعلم أن ماسك يحب التحدي.

تحدٍّ مختلف

قد لا يسترد مالوني أبداً دولاراته الخمسة. إن المراهنة ضد ماسك فكرة سيئة بشكل عام، كما تقول رائدة الأعمال دوللي سينغ التي عملت معه لمدة ست سنوات في سبيس إكس، حتى عام 2013.

تقول: "لن أراهن ضده أبداً..... سيفوز".

Getty Images ماسك يحمل حوضاً إلى مقر تويتر في سان فرانسيسكو

لكن سينغ تعتقد أيضاً أن تويتر يضع رئيسها السابق أمام تحد مختلف.

وتقول: "سيكون هذا أصعب مما كان يتوقعه - وسيكون هناك الكثير من العمل بالنسبة له".

شبكة فوضوية

تحدث ماسك بصراحة عن تفضيل الهندسة والتعليمات البرمجية على الناس. فيما كان يكبر، لم يفهم أن الناس لا يقولوا بالضرورة ما يقصدونه، كما قال في مؤتمر التكنولوجيا والترفيه والتصميم (تيد) في فانكوفر، العام الماضي.

وفي رسالة نصية، تم إصدارها كجزء من أوراق المحكمة لقضية قانونية ضد تويتر لم تكتمل في الواقع، كتب: "أنا أتفاعل بشكل أفضل مع المهندسين القادرين على القيام بالبرمجة المتشددة أكثر من مديري البرامج/ الحائزين على ماجستير في إدارة الأعمال و/أو بصراحة أكره القيام بأمور الإدارة. نوعاً ما لا أعتقد أن أي شخص يجب أن يكون رئيس أي شخص. لكنني أحب المساعدة في حل المشكلات الفنية/ تصميم المنتج".

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مشكلته هي أن تويتر عبارة عن شبكة فوضوية ضخمة تضم ملايين الأشخاص الذين يصرخون ويضحكون ويضايقون ويتصيدون ويتجادلون - بصوت عالٍ ومعقد ودقيق.

لقد كافح ماسك بالفعل في محاولة جعل تويتر أكثر اعتدالاً، حتى مع وعد بلمسة أخف من النظام السابق.

وسينغ ليست المراقبة الوحيدة التي تسأل عما إذا كان سيجد صعوبة أكبر مما كان يتخيل في الركض بسلاسة.

"عامل مجتهد"

كرجل أعمال وقائد، يمكن أن يكون وحشياً - على الرغم من أنه يمكن القول إنه ليس أكثر وحشية من الرؤساء التنفيذيين الآخرين.

وفي غضون أسبوع واحد بعد شراء تويتر، قام بتسريح نصف القوى العاملة. وطلب من الباقين توقيع عقود يلتزمون فيها بأخلاقيات العمل "المكثفة" وساعات العمل الطويلة.

قبل تويتر، كان من أوائل الذين دعوا موظفي جميع شركاته إلى العودة إلى مكان العمل بدوام كامل بعد عمليات الإغلاق التي أدى إليها وباء كورونا.

ولن يتسامح مع أقل من 100٪ من الالتزام من موظفيه.

وتصف سينغ ماسك الذي عرفته بأنه "قائد مذهل"، مصمم على "إثبات خطأ الجميع" عندما يقال له إنه لا يستطيع تحقيق شيئاً، وكما يقال عنه غالباً، فهو عامل مجتهد للغاية.

تقول: "يريد إيلون أن يعيش في عالم يعمل فيه 80 ساعة في الأسبوع".

"لا بأس بالنسبة له في أن يقول أتوقع منك أن تعمل بجد مثلي، لأنه لا يقول ذلك في اتصال وهو على الشاطئ، لكنه ينام في كيس نوم على أرضية الشركة".

وتقول إن معظم الناس يرهقون بعد فترة. هو لا يصيبه ذلك.

BBC أريكتان مع فراش عليهما

لقد وضع أسرّة في مقر تويتر في سان فرانسيسكو، على ما يبدو لموظفيه - على الرغم من أنه من المفهوم أنه ينام هناك بنفسه. حتى أنه شارك صورة لابنه إكس البالغ من العمر عامين.

آخرون من الذين عملوا معه في التسعينيات يتذكرون أيضاً أخلاقيات عمله غير العادية. وقال أحدهم إنه كان غاضباً لأنه لم يجد أحداً في المكتب الساعة التاسعة ليلة الجمعة.

وتقول سينغ إن الوقت هو أثمن سلعة بالنسبة لماسك.

والآن، هو يصبّه كله في تويتر.

ربما لا ينبغي على مالوني أن ينفق الدولارات الخمسة حتى الآن.