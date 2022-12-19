twitter facebook whatsapp viber telegram email كأس العالم 2022: بالصور نهائي مونديال قطر الاثنين 2022/12/19 429 A+ A- استمع المنتخب الأرجنتيني يرفع كأس بطولة العالم مشجعون فرنسيون قبل المباراة النهائية مشجعون أرجنتينيون خارج ملعب لوسيل قبيل المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 ليونيل ميسي يقبل كأس العالم قبيل التتويخ بالبطولة بعد حصولة على جائزة أفضل لاعب في البطولة حتى غترة الرأس كانت جزءا من ملابس المشجعين الفرنسيين مارادونا وحلم كأس العالم كانا حاضرين في تشجيع المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية كليان إمبابي يخفي رأسه في قميصه بعد خسارة المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح ملعب لوسيل خلال حفل افتتاح المباراة الختامية في بطولة كأس العالم 2022 جانب من حفل الختامي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بوغبا، وإبراهيموفيتش في تحية المنتخب الفرنسي قبل المباراة حارس مرمى الأرجنتين، إيمي مارتينيز، يحتفل بعد نجاحه في صد ركلتين خلال ضربات الجزاء مدرب المنتخب الفرنسي يقفز فرحا بعد أن تمكن إمبابي من معادلة نتيجة المباراة خلال الشوطين الأصليين للمباراة لاعبوا الفريق الأرجنتيني يحتفلون بميسي بعد أن سجل هدف التقدم لبلاده على فرنسا خلال الشوط الإضافي الثاني كليان إمبابي بعد تسجيلة الهدف الثاني لفرنسا في أقل من دقيقتين من تسجيله الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء افتتاح المباراة النهائية بالسلام الوطني لمنتخبي فرنسا والأرجنتين