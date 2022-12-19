يتم نقل جثمان جندي أيرلندي قتل خلال هجوم في لبنان، جوا إلى وطنه جمهورية أيرلندا.

وقتل شون روني يوم الأربعاء أثناء عمله كجزء من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" في البلاد.

وسيتم إحضار جثمان الجندي، 24 عاما، إلى قاعدة جوية جنوب غرب دبلن عاصمة أيرلندا، حيث يسلم إلى عائلته في مقاطعة دونيغال صباح الاثنين.

وأقيم في مطار بيروت احتفال للأمم المتحدة تكريما للجندي القتيل.

وشارك جنود إيرلنديون من الكتيبة 121 التابعة للأمم المتحدة في الحفل، ووضعت سفيرة أيرلندا في مصر ولبنان نيولا أوبرين إكليلا من الزهور على جثمان روني، وفقا لتقارير من راديو وتلفزيون أيرلندا "أر تي إي".

كما أصيب الجندي شين كيرني، 23 عاما، بجروح خطيرة في الهجوم.

وقال وزير شؤون الشركات والتجارة والعمل الإيرلندي سيمون كوفيني لـ "أر تي إيه" إن الأخبار كانت "أكثر تفاؤلا" بشأن حالة كيرني.

ويتنفس الجندي الآن من دون أجهزة، ويتم وضع الخطط لنقله إلى أيرلندا عندما يسمح وضعه الطبي بذلك.

delete&t=tSj1oc5tMWQF2hMKoGdDjw

وقد تعرضت عربة الجنود المدرعة لإطلاق نار عليها أثناء توجهها إلى بيروت في حوالى الساعة 9 ليلا يوم الأربعاء.

وتجري ثلاثة تحقيقات منفصلة في الحادث من قبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والسلطات اللبنانية بقيادة المدعي العسكري، وقوات الدفاع الإيرلندية.

وقال كوفيني، الذي كان في منصب وزير الدفاع الإيرلندي حتى تعديل وزاري في نهاية الأسبوع إنهم "سيصلون إلى حقيقة ما حدث".

وأضاف أنه قضى وقتا مع أفراد عائلة روني الذين كانوا "أشخاصا أقوياء بشكل لا يصدق ومثير للإعجاب".

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار إن روني "سيمنح تكريما عسكريا كاملا وهو ما أعتقد أنه مناسب".

وأضاف "من المهم أن نفهم سبب مقتل جندي أيرلندي وإصابة آخر بجروح خطيرة".

"إنها مهمة قيّمة للغاية. آلاف الأيرلنديين خدموا هناك وهو أمر استثنائي عندما تفكر في الأمر".