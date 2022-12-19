BBC

قالت البحرية التايلاندية إن 31 بحارا فقدوا بعد انقلاب سفينة حربية تقل طاقما يقدر بأكثر من 100 بحار وغرقها خلال عاصفة في خليج تايلاند.

وغرقت السفينة "إتش تي إم إس سوخوتاي" بعد أن غمرت المياه وحدات التحكم فيها ليلة الأحد.

وقالت السلطات الاثنين إنها أنقذت 75 من أفراد الطاقم لكن 31 منهم ما زالوا في عداد المفقودين في أمواج عاتية.

وقال متحدث باسم البحرية لبي بي سي "مرت أكثر من 12 ساعة، لكننا سنواصل البحث".

وعملت أطقم البحث طوال الليل للعثور على ناجين، مع استمرار البحث الاثنين بمساعدة القوات الجوية.

كما أعلنت البحرية عن فتح تحقيق في سبب الكارثة.

وقال المتحدث باسم البحرية لبي بي سي: "لم يحدث هذا في تاريخ قواتنا من قبل، خاصة لسفينة لا تزال في الخدمة بنشاط".

وقال مسؤولون إن السفينة غرقت بعد أن امتلأت بالمياه مما أدى إلى إغراق جسم السفينة وانقطاع الكهرباء بها.

وكافح الطاقم، مع انقطاع التيار الكهربائي، من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على السفينة التي كانت قد مالت على جنبها قبل أن تغرق حوالي الساعة 30:23 بحسب التوقيت المحلي الأحد.

BBC

وكانت السفينة تقوم بدورية على بعد 32 كيلومترا شرقي بانج سابان، في إقليم براتشواب خيرى خان، عندما علقت في العاصفة الأحد.

وتُظهر الصور الدرامية المنشورة على حساب تويتر للبحرية التايلاندية أن السفينة تميل على جانبها الأيمن، وسفن الإنقاذ الاحتياطية تحاول العثور على ناجين في المياه المتلاطمة.

وأرسلت ثلاث سفن حربية ومروحيات للمساعدة، ولم تصل سفينة الإنقاذ "كرابوري" إلى المنطقة إلا قبل أن تغرق السفينة.

وقالت البحرية إن الفرقاطة حملت معظم أفراد طاقم سوخوتاي.

وعثر على بحارة يرتدون سترات نجاة وطوافات النجاة في الماء. وكشفت البحرية عن تفاصيل ضئيلة حول حالتهم.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر موظفين طبيين في الرصيف وهم ينقلون أفراد الطاقم على نقالات.

وأصدر رئيس الوزراء، برايوت تشان أو تشا، بيانا الاثنين أكد فيه أن المسؤولين يحققون في الكارثة.

وقال "إنني أتابع الأخبار عن كثب - حوالي خمسة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة".

وقد بنيت السفينة الغارقة لصالح البحرية التايلاندية في الولايات المتحدة في منتصف الثمانينيات.