BBC تمنح جائزة بي بي سي الرياضية بمعرفة لجنة من الرياضيين أصحاب أبرز الإنجازات على المستوى الدولي

حصل قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي فاز بكأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر، على لقب نجم العالم الرياضي للعام الحالي، من موقع وتطبيق بي بي سي الرياضية.

وقاد ميسي، 35 سنة، منتخب بلاده لكرة القدم إلى لقب كأس العالم للمرة الأولى منذ 36 سنة.

وحصل مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على جائزة الكرة الذهبية - التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم - بعد تسجيله سبعة أهداف في خامس نهائيات لكأس العالم يخوضها مع منتخب بلاده.

وينظر إلى نجم برشلونة السابق على نطاق واسع على أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة.

وسجل ميسي هدفين في نهائي كأس العالم ثم سجل هدفا من ركلة لتفوز الأرجنتين على فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة استمرت 120 دقيقة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف.

ومعنى ذلك أنه أضاف جائزة جديدة إلى سجل الكوؤس الذي يحتوي على لقب الكرة لذهبية سبع مرات - الذي يمنح لأفضل لاعب في العالم كل عام - ولقب دوري أبطال أوروبا، وكأس كوبا أميركا، وعشرة مواسم في الدوري الإسباني مع نادي برشلونة، وموسم واحد في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

وبلغ عدد الأهداف التي سجلها ليو على مدار مسيرته الكروية 793 هدفا.

وقال ميسي بعد أن رفع كأس العالم الأحد الماضي: "هذا ما يحلم به الجميع وهم صغار. وقد حالفني الحظ بما يكفي للحصول على كل شيء. وما كان ينقصني، وجدته هنا".

وحصل ميسي على لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان في إبريل/ نيسان الماضي. وسجل نجم الفريق الفرنسي ومنتخب الأرجنتين 12 هدفا وصنع 14 هدفا آخر في 19 مباراة منذ بداية موسم 2022-23 .

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وبحلول كأس العالم المقبل في 2026 يكون ميسي قد أتم عامه التاسع والثلاثين. لكنه أعلن في وقت سابق إن مونديال قطر سيكون الأخير الذي يشارك فيه مع منتخب الأرجنتين. وإذا تحقق ذلك، فسوف تكون هذه هي الطريقة المثلى التي ينهي بها مشواره الدولي في المستطيل الأخضر بعد حصول منتخب بلاده على لقب كوبا أميركا العام الماضي ثم كأس العالم هذا العام.

ولا يعتزم ميسي اعتزال اللعب الدولي في الوقت الراهن، إذ أعرب - بعد حصول بلاده على كأس العالم - عن رغبته في الاستمرار في "خوض عدد من المباريات مع الفريق بطل العالم".

وتمنح جائزة شخصية العام الرياضية من بي بي سي الرياضية بمعرفة لجنة تتكون من أفضل الرياضيين الذين حققوا إنجازات رياضية هامة على المستوى الدولي على مدار تاريخهم الرياضي المهني.