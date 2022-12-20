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يستضيف الأردن اليوم قمة شرق أوسطية بحضور زعماء من دول عربية وإيران وتركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وسط تقارير تحدثت عن حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهذه القمة.

وهذه القمة التي تحمل اسم "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" تعتبر النسخة الثانية من قمة بغداد التي عقدت في أغسطس/ آب 2021 والتي كانت بمبادرة من ماكرون. ويأمل المشاركون بالتوصل إلى حلول للأزمات المتفاقمة في المنطقة، وبخاصة في العراق، من خلال الحوار.

وكان العراق قد توصل مؤخراً فقط إلى تشكيل حكومة توافقية هشة بعد عام من الجمود السياسي.

وتهدف القمة، التي تعقد على شواطئ البحر الميت، إلى "توفير الدعم والاستقرار والأمن والرخاء في العراق" حسب بيان للرئاسة الفرنسية أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف البيان الفرنسي أنه يأمل بأن تفيد القمة "المنطقة برمتها".

ويأتي اجتماع القمة في وقت تمر فيه دول عدة في المنطقة باضطرابات وحالة من عدم الاستقرار.

AFP

فمنذ أكثر من ثلاثة أشهر، تعمل إيران على قمع موجة من المظاهرات الشعبية التي أشعلتها وفاة الفتاة الإيرانية- الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويشهد العراق خروقات لحدوده الشمالية والشمالية الشرقية من جانب الجارتين تركيا وإيران اللتين تضربان أهدافاً داخل إقليم كردستان لمجموعات كردية مسلحة متهمة بتنفيذ هجمات عسكرية داخل أراضي الدولتين.

أما سوريا فلا تزال ساحة حرب لمصالح جيوسياسية متنافسة منذ العام 2011، بينما يغرق لبنان في مستنقع من المشاكل الاقتصادية والسياسية.

وستشهد القمة التي أطلق عليها مجازاً اسم "بغداد 2" قيام الأردن باستضافة رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الإيراني وأمير دولة قطر وموفدين من تركيا والسعودية.

وقال الأردن إن الجيش سينتشر على طول الطريق المؤدية من مطار عمّان إلى مركز المؤتمرات على البحر الميت، الذي يقع على بعد حوالي 50 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة.

ويرى محللون إقليميون أن طموحات القمة كبيرة لكن لا أحد يتوقع حصول معجزات. فالمشاكل والخلافات التي تعاني منها المنطقة معقدة ومن الصعب حلها في اجتماع واحد حتى وإن خلصت النوايا.

ومن المتوقع أن يكون وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مشغولاً جداً في لقاءات على هامش القمة. فموضوع إحياء الاتفاق النووي الإيراني سيحتل بالتأكيد حيزاً كبيراً من تلك اللقاءات خاصة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وكان أمير عبد اللهيان قد قال الإثنين إن القمة الإقليمية قد تشكّل "فرصة" لتحريك المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي، والمتعثرة منذ أشهر.

وهناك قضايا أخرى قد تكون موضع بحث مثل الاتهامات الغربية لإيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، يشكل مؤتمر القمة اختباراً لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، فهو أول لقاء دولي رفيع المستوى يرأسه المسؤول العراقي الذي يُعتبر أقرب إلى إيران من سلفه مصطفى الكاظمي.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن السوداني "يشاركنا في تنظيم المؤتمر. لذلك ثمّة رغبة في الاستمرارية من جانبه، وهذا أمر تجدر ملاحظته".

ومن المتوقع أن يناقش مؤتمر القمة أيضاً قضايا دولية مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري والأمن الغذائي وموارد المياه والتعاون في مجال الطاقة.