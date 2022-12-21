Reuters كل الناس تقريبا ارتدوا ملابس بألوان علم البلاد

اضطرت الحكومة الأرجنتينية إلى إلغاء الجولة الاحتفالية للاعبي منتخب البلاد بالفوز بكأس العالم، في شوارع العاصمة بوينس ايريس، بالحافلة المفتوحة، واستبدلتها بنقل اللاعبين بمروحية بينما كان المشجعون المتحمسون يحتفلون في شوارع المدينة.

وبدأ اللاعبون استعراض كأس البطولة في بداية الجولة بالحافلة، والتي كان من المقرر أن تستمر 8 ساعات.

لكن الاحتفالات في الطرق المكتظة بالمشجعين تحولت إلى نوع من الفوضى، ما اضطر المسؤولين إلى إعادة التفكير.

وقالت غابريلا سيروتي، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية على حسابها على منصة تويتر "كان من المستحيل أن تستمر الجولة على الأرض، بسبب الاحتفالات الجامحة".

وأظهرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي مشجعين يقفزون على الحافلة، ويتسلقون إلى سطحها، ويحملون اللاعبين، وسقط بعض المشجعين عندما كانت الحافلة تمر تحت أحد الجسور.

بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

ليونيل ميسي يحقّق رقماً قياسياً جديداً، فما هو؟

صور رائعة من مونديال قطر وقصة كل صورة

فرح في الأرجنتين وحزن في فرنسا بعد نهائي كأس العالم

وأعلنت الحكومة الأرجنتينية الثلاثاء يوم عطلة رسمية، بمناسبة الفوز على فرنسا في نهائي كأس العالم الأحد الماضي.

وحسب التقديرات المحلية، فإن عدد المشجعين الذي خرجوا للشوارع لاستقبال المنتخب الأرجنتيني، في العاصمة تعدى 4 ملايين شخص.

Getty Images مئات الآلاف خرجوا في ساحة بلازا دي لا ريبوبليكا، في بوينس أيريس

ومع وصول طائرة المنتخب إلى المطار في الساعات الأولى من الثلاثاء، غادر اللاعبون مقر التدريبات الخاص باتحاد كرة القدم الوطني نحو قلب العاصمة، في رحلة طولها نحو 33 كيلومترا.

وكان من المفترض أن تستمر الجولة حتى تمثال أوبليسك أحد معالم العاصمة، حيث احتشد مئات الآلاف من المشجعين وسط أجواء احتفالية، في انتظار المنتخب.

لكن الشرطة رفضت استمرار الجولة حتى ساحة بلازا دي لا ريبوبليكا، التي يقع فيها التمثال، بعدما تحولت الاحتفالات إلى فوضى.

وغرد تشيكي تابيا، رئيس اتحاد كرة القدم على تويتر، قائلا "أعتذر لكم آلاف المرات بالنيابة عن كل اللاعبين الأبطال. يا له من عار".

وبينما كان أغلب المشجعين يرتدون قمصان المنتخب البيضاء والزرقاء، تحولت الساحة إلى ما يشبه البحر، في انتظار وصول اللاعبين.

وكانت هناك لافتات عدة تحمل صور النجم ليونيل ميسي، والنجم الراحل دييغو مارادونا، قائد المنتخب الفائز بآخر لقب للبلاد في كأس العالم عام 1986، والتي جرت في المكسيك، والذي يعتبر واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وبمجرد انطلاق الموكب، قام مئات المشجعين بملاحقته سواء ركضا، أو باستخدام الدراجات النارية في طريقه نحو قلب المدينة.

ويقول كاتياس غوميز، أحد المشجعين والذي يبلغ من العمر 25 عاما "لقد كان الأمر جنونيا. إنه أفضل شيء على الإطلاق في الحياة".

ويضيف "إنها سعادة غامرة أن ترى كل هؤلاء الناس منتشين، ويحتفلون معا، وهم يتعانقون، ويتبادلون الأحضان، كلنا شخص واحد اليوم".

أما ميسي، لاعب باريس سان جيرمان وقائد المنتخب والذي ساهم بشكل كبير في فوزه باللقب، فقد كان يجلس بهدوء وسط مجموعة من زملائه على سطح الحافلة.

وكان اللاعب قد نشر قبل ساعات صورة على إنستغرام له وهو نائم ويحتضن كأس العالم.

https://www.instagram.com/p/CmYyND_OYMl/

ولازالت البلاد في حال احتفال منذ نهاية البطولة، بعد مباراة ماراثونية أمام فرنسا، لتحصل البلاد على اللقب الثالث لها بكأس العالم، بعد 36 عاما.

Reuters لاعبو المنتخب الأرجنتيني يحتفلون على سطح الحافلة

Getty Images لكنهم اضطروا إلى إكمال الرحلة باستخدام مروحية بسبب الاحتفالات الصاخبة

Reuters بعض المشجعين تسلقوا سقف محطات الحافلات في انتظار حافلة المنتخب