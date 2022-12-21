Getty Images قالت الوكالة إن معظم الفنتانيل يجري تهريبه إلى الولايات المتحدة عن طريق المكسيك

قال مسؤولو إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إنهم ضبطوا كمية من عقار الفنتانيل المخدر في عام 2022 تكفي لقتل كل أمريكي.

وأضافت الإدارة الفدرالية إنها ضبطت 379 مليون جرعة قاتلة من الفنتانيل، تعادل الجرعة 2 ملليغرام فقط.

ووصفت إدارة مكافحة المخدرات العقار المسبب للإدمان، والذي يفوق 50 مرة تأثير الهيروين، بأنه أخطر تهديد للمخدرات يواجه الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن معظم الفنتانيل يجري تهريبه إلى الولايات المتحدة عن طريق المكسيك.

وأضافت الإدارة أنها صادرت نحو 10 آلاف رطل (4500 كجم) من الفنتانيل، فضلا عما يزيد على 50.6 مليون قرص فنتانيل مصنّع بطريقة تشبه أدوية تسكين الألم التي تُصرف بوصفة طبية.

وتمثل الكمية المضبوطة أكثر من ضعف الكمية المضبوطة في عام 2021.

وقالت الإدارة إن معظم العقاقير المخدرة تنتجها عصابات سينالوا وخاليسكو بكميات كبيرة في مصانع سرية في المكسيك، وتستخدم مواد كيمياوية مصدرها الصين.

ويوصف العقار بأنه قوي جدا لدرجة أن الجرعة المميتة الصغيرة تعادل طرف قلم رصاص.

وتوفي ما يربو على 100 ألف أمريكي العام الماضي بسبب تعاطي جرعات زائدة من المخدرات، قيل إن ثلثهم بسبب تعاطي الفنتانيل.

وقالت وكالة المخدرات إن كمية الفنتانيل المضبوطة هذا العام كافية لقتل جميع سكان الولايات المتحدة البالغ تعدادهم 330 مليون نسمة.

وقالت آن ميلغرام، مديرة إدارة مكافحة المخدرات: "أولى أولويات إدارة مكافحة المخدرات هي القضاء على عصابتي المخدرات المكسيكية، سينالوا وخاليسكو، المسؤولة بشكل أساسي عن الفنتانيل الذي يقتل الأمريكيين اليوم".

كما صادرت إدارة مكافحة المخدرات، علاوة على الفنتانيل، كميات تصل إلى 131 ألف رطل من الميثامفيتامين، وما يزيد على 4300 رطل من الهيروين، وكمية تتجاوز 444 ألف رطل من الكوكايين.