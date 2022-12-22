AUSTRALIAN FEDERAL POLICE نشرت الشرطة الأسترالية صورة لضباط يرافقون "تسي تشي لوب" عبر مطار ملبورن

تسلمت الشرطة الأسترالية زعيم المخدرات المشتبه به والمطلوب الأول في آسيا، حيث يواجه عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة.

ويتهم "تسي تشي لوب" بقيادة عملية تجارة مخدرات بمليارات الدولارات تغطي عدة دول في آسيا والمحيط الهادئ، من اليابان إلى نيوزيلندا.

ويعد الرجل شخصية سيئة السمعة، لطالما دفع وضعه في آسيا لمقارنته بزعيم المخدرات المكسيكي إل تشابو، وقد اعتقلته الشرطة الدولية (الإنتربول) العام الماضي في مطار هولندي.

وبعد معركة استمرت عامين تقريبًا، تم تسليمه أخيرًا يوم الخميس إلى السلطات الأسترالية.

ونشرت الشرطة الأسترالية صورا لضباط مسلحين يرافقونه من الطائرة في مطار ملبورن مكبل اليدين. ومن المقرر أن يواجه محكمة محلية يوم الخميس.

يُزعم أن الرجل البالغ من العمر 59 عامًا هو رئيس واحدة من أكبر عصابات المخدرات في العالم بمليارات الدولارات.

ويهيمن تحالف المخدرات الآسيوي، المعروف باسم "سام غور"، على سوق المخدرات غير المشروعة في جميع أنحاء آسيا. وتقدر الشرطة الأسترالية أنه مسؤول عن وصول ما يصل إلى 70 في المئة من المخدرات إلى أستراليا وحدها.

وقالت الشرطة إن المجموعة قامت بتهريب كميات هائلة من المخدرات - خاصة الميثامفيتامين وأيضًا الهيروين والكيتامين - إلى البلاد في عبوات من الشاي.

وتتعلق التهم التي وجهتها أستراليا ضد تسي بعمليات مزعومة من عام 2012 إلى عام 2013، حيث تم تهريب شحنة من الميثامفيتامين بقيمة تقترب من 3 ملايين دولار أمريكي إلى داخل البلاد.

ووجدت حملة الشرطة في ذلك الوقت أن عائدات تجارة المخدرات في منزل في ملبورن تضمنت أكثر من 4 ملايين دولار أسترالي نقدًا، و 99 حقيبة يد غالية الثمن وسيارة لامبورغيني صفراء.

AUSTRALIAN FEDERAL POLICE تمت مصادرة السيارة من طراز لامبورغيني من قبل السلطات الفيدرالية الأسترالية

Reuters يشتبه في أن "تسي تشي لوب" يقود عملية تهريب ميثامفيتامين بمليارات الدولارات

حجم مشاريعه المزعومة هو سبب مقارنة تسي بزعيم المخدرات المكسيكي، خواكين غوزمان، الشهير بـ "إل تشابو".

وكانت الشرطة الأسترالية تطارد الرجل منذ أكثر من عقد من الزمان، ويقولون إن معظم مخدراته تدفقت إلى سيدني وملبورن.

وتم اعتقال تسي في مطار شيفول بأمستردام في يناير/ كانون الثاني عام 2021، أثناء محاولته الصعود على متن طائرة.

ونفى تسي تهم المخدرات، وزعم أن السلطات الأسترالية هي التي خططت لاعتقاله، وقال إن الشرطة الأسترالية رتبت بشكل غير قانوني لطرده من تايوان إلى كندا، لتشمل رحلته التوقف في هولندا حتى يمكن اعتقاله هناك.

وتضمنت الجهود المبذولة لاعتقال تسي - والتي حملت اسم العملية كونغور - حوالي 20 وكالة لتنفيذ القانون عبر القارات مع تولي الشرطة الأسترالية زمام المبادرة. وترددت شائعات أنه كان يعيش في ماكاو وهونغ كونغ وتايوان في السنوات الأخيرة.

وسبق للرجل أن أمضى تسع سنوات في السجن، بعد أن تم القبض عليه بتهمة تهريب المخدرات في الولايات المتحدة في التسعينيات من القرن الماضي.

وقالت الشرطة الأسترالية إن رجلاً آخر، وهو بريطاني من أصل صيني، سيحاكم إلى جانب تسي كمتهم آخر. وتم تسليم الرجل البالغ من العمر 66 عاما من تايلاند إلى السلطات الأسترالية في يونيو/ حزيران الماضي.