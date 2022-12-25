Getty Images القرار الأخير يأتي بعد قرار حظر التعليم الجامعي على الفتيات والذي يفرض تطبيقه حراس مسلحون

تعرضت الحريات العامة للنساء لمزيد من التضييق في أفغانستان بعد أن حظرت حكومة طالبان على النساء العمل مع المنظمات غير الحكومية.

وقال حكام البلاد من طالبان إن الموظفات في المنظمات غير الحكومية كنّ ينتهكن تعاليم الشريعة الإسلامية من خلال الامتناع عن لبس الحجاب.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من فرض حظر على تعليم الطالبات في الجامعات-وهو أحدث تقييد لتعليم الفتيات منذ أن استعادت حركة طالبان السلطة في البلاد في 2021.

وأبلغت النساء اللواتي مُنعن من الذهاب إلى أعمالهن بي بي سي عن خوفهن وشعورهن بالعجز.

وقالت إحداهن إنها المعيلة الرئيسية لأسرتها، وتساءلت: "إذا لم استطع الذهاب إلى عملي، فمن سيساند أسرتي؟"

وأكدت معيلة أخرى أنها التزمت بقواعد اللباس الصارمة التي تفرضها طالبان. وقالت: "هذه الأخبار صادمة. لا أدري ما الذي سيحدث لحياتي".

وشككت امرأة أخرى بـ "الأخلاق الإسلامية" لطالبان، قائلة إنها ستعاني الآن من أجل دفع فواتيرها وإطعام أطفالها.

وقالت امرأة أخرى ممن قابلتهن بي بي سي ولم تنشر أسماءهن حماية لهن: "إن العالم يشاهدنا ولا يفعل شيئاً".

وكان القرار الذي صدر السبت قد جاء في رسالة من وزارة الاقتصاد الأفغانية أرسلت إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وهددت الرسالة بإلغاء ترخيص أي منظمة لا تلتزم بالحظر على وجه السرعة.

ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كان هذا القرار سيؤثر على الهيئات التابعة للأمم المتحدة، التي لديها حضور كبير في أفغانستان من خلال تنفيذها لأعمال إغاثية وتنموية في البلاد.

Supplied تم تفريق المحتجات باستخدام خرطوم مياه

وكان رجال الشرطة في حكومة طالبان قد استخدموا السبت خراطيم المياه لتفريق مجموعة من النساء المحتجات على الحظر المفروض على ارتياد الطالبات للجامعة في أفغانستان.

ويظهر شريط فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي نساء يحتمين في زقاق بمدينة هيرات هرباً من تيار الماء المتدفق من الخرطوم.

وكان بالإمكان سماع العشرات من النساء اللواتي كن يشاركن في مسيرة احتجاجية وهن يرددن شعارات من بينها: "التعليم هو حقنا".

وفي أحد مقاطع الفيديو، يمكن سماع النسوة وهن يهتفن بعبارة: "عناصر طالبان جبناء"

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشعل فرض حكومة طالبان حظراً على ارتياد الطالبات للمدرسة في مرحلة التعليم الثانوي غضباً دولياً.

وقالت طالبان إن النساء لم يكنّ يرتدين ملابس إسلامية مناسبة في الجامعة وكنّ يتفاعلن مع زملائهن الطلاب الذكور.

وقد فرض الحظر الجديد ونفذ بأثر فوري من قبل وزير التعليم العالي في حكومة طالبان ندا محمد نديم يوم الثلاثاء الماضي، حيث صدرت أوامر للجامعات الحكومية والخاصة بحظر دخول النساء إليها.

وقال الوزير نديم إن الطالبات كن يذهبن إلى الجامعات "متزينات وكأنهن ذاهبات إلى حفل زفاف".

Supplied نساء يشاركن في مسيرة احتجاجية على قرار حكومة طالبان بفرض حظر على ارتياد الطالبات للجامعة.

واعتقلت حكومة طالبان خمس نساء شاركن في مظاهرة احتجاجية في العاصمة الأفغانية كابل، في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما اعتُقل ثلاثة صحفيين.

وقام حراس بمنع المئات من الطالبات من دخول الجامعات الأربعاء، أي بعد يوم واحد من الإعلان عن قرار الحظر.

وتم استبعاد الفتيات في أفغانستان بالفعل من معظم المدارس الثانوية.

وكانت حركة طالبان قد استعادت السيطرة على أفغانستان في 2021، بعد عقدين من الإطاحة بها من السلطة على يد تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة.