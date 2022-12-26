Warner Bros. مارغو روبي في فيلم باربي الذي تخرجه غريتا غيرويغ ومن المقرر إطلاقه في يوليو/ تموز

شهدت أفلام سينمائية من قبيل "السلاح الأمثل(توب غن): مافريك" وفيلم "العالم الجوراسي: الهيمنة" والفيلم الأحدث "أفاتار: طريق الماء" إقبالاً كبيراً على شباك التذاكر في 2022.

هذه هي الأخبار الجيدة بالنسبة لعشاق الأفلام وصناعة السينما، أما الأخبار السيئة فهي أن أعداد الحضور من الجمهور في هذا العام ما تزال بعيدة عن مستويات ما قبل وباء كورونا.

فهل سيكون عام 2023 هو العام الذي ستعلن فيه صناعة السينما بزهو أن الأوضاع عادت إلى ما كانت عليه قبل الجائحة؟

إليكم قائمة مختارة تضم 23 فيلماً سترى النور في 2023 (حسب الترتيب الزمني لمواعيد عرضها) والتي ستكون مهمة في تحديد مدى سرعة تعافي صناعة السينما.

1. تيل

Universal جالين هول ودانييل ديدوايلر بدور إيميت تيل ومامي تيل موبي

يستند الفيلم إلى أحداث حقيقية وصادمة وقعت في عمق الجنوب الأمريكي في الخمسينيات من القرن الماضي، ويروي قصة الطفل الأسود "إيميت تيل" البالغ من العمر 14 عاماً الذي تم اختطافه وقتله بعد اتهامه بمعاكسة امرأة بيضاء.

ويظهر الفيلم كيف واجهت والدة تيل "مامي تيل موبلي" المستحيل في نضالها من أجل تحقيق العدالة لابنها القتيل.

قدمت الممثلة دانييل ديدوايلر التي لعبت دور مامي أداء قوياً ومميزاً قد تستحق عليه جائزة الأوسكار.

(يبدأ عرض الفيلم في دور السينما في 6 يناير/ كانون الثاني)

2. إمبراطورية الضوء

Searchlight Pictures أوليفيا كولمان ومايكل وارد في فيلم إمبراطورية الضوء

تدور أحداث الفيلم الذي يخرجه سام ميندز في دار عرض سينمائية ساحلية صغيرة خلال سنوات الثمانينيات من القرن الماضي. وتلعب الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار أوليفيا كولمان دور مديرة دار العرض في الفيلم.

وعندما يتم توظيف بائع تذاكر جديد والذي يلعب دوره مايكل وارد الحائز على جائزة بافتا، تنشأ علاقة حب غير متوقعة بين الاثنين. ويتناول الفيلم قضايا مثل الرومانسية والعنصرية وكراهية النساء والصحة العقلية.

(يبدأ عرض الفيلم في دور السينما في 9 يناير/ كانون الثاني)

3. تار

Universal Pictures كيت بلانشيت في فيلم تار

تلعب الممثلة كيت بلانشيت في فيلم "تار" دور ملحنة موسيقية وقائدة أوركسترا ابتكرها المخرج تود فيلد من نسج خياله وتدعى "ليديا تار"، وكانت هذه الملحنة في أوج عطائها المهني حيث كانت تحصد الجوائز وإطراء النقاد على أدائها. لكن الأوضاع تتغير بالنسبة لها عندما تبدأ الضغوط التي تواجهها في التأثير على حياتها وعملها.

(يبدأ عرض الفيلم في دور السينما في 13 يناير/ كانون الثاني)

4. العنكبوت المقدس

MUBI زار إمير- إبراهيمي في فيلم العنكبوت المقدس

قصة هذا الفيلم الدرامي مستوحاة من أحداث حقيقية وتستند إلى الجرائم التي ارتكبها سعيد هنائي، وهو عامل بناء إيراني قتل 16 امرأة من العاملات في الدعارة في مدينة مشهد.

تدور أحداث الفيلم، الذي حول معظم أجزاء القصة إلى أحداث خيالية، حول صحفية تحقيقات تُدعى رحيمي، وتلعب دورها في الفيلم زار إمير-إبراهيمي، التي تلعب دوراً مهماً في ملاحقة القاتل المتسلسل.

وحصدت إمير-إبراهيمي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي على أدائها القوي ومتعدد المستويات.

(يبدأ عرض الفيلم في دور السينما في 20 يناير/ كانون الثاني)

5. ذا فابلمانز (The Fabelmans)

Entertainment One غابرييل لابيل بدور ستيفن سبيلبيرغ عندما كان صغيراً

يعد هذا الفيلم بلاشك أكثر أفلام المخرج ستيفن سبيلبيرغ شخصية خلال مسيرته المهنية الممتدة لنصف قرن. فهو نسخة روائية من طفولته الخاصة، حيث ترعرع في أسرة محطمة.

ويظهر الفيلم علاقته الصعبة أحياناً بوالديه، وكذلك كيف وقع في حب السينما بينما كان طفلاً. وكيف تحول ذلك الهوس إلى مسيرة مهنية جلبت له جائزتي أوسكار عن فئة الإخراج، والتي قد تجلب له جائزة ثالثة عن هذا الفيلم.

(يبدأ عرض الفيلم في دور السينما في 27 يناير/ كانون الثاني)

6. الحوت

A24 بريندان فريزر مرشح للفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم الحوت

هذا الفيلم هو من بطولة الممثل بريندان فريزر، المرشح لحصوله على أوسكار عن أدائه الاستثنائي فيه. ويلعب فريزر في الفيلم، الذي تعتبر قصته واحدة من أكثر القصص غرابة وتأثيراً، دور محاضر جامعي يعاني من بدانة مفرطة، ويعيش في شقة سكنية صغيرة، ويحاول يائساً إعادة التواصل مع ابنته المغتربة عنه.

وحظي هذا الفيلم بالإشادة في العديد من المهرجانات السينمائية، ومن المتوقع أن يكون منافساَ جدياً على الجوائز.

(يبدأ عرض الفيلم في دور السينما في 3 فبراير/ شباط)

7. الرقصة الأخيرة لماجيك مايك

Warner Bros. تشاننغ تاتوم وسلمى حايك في فيلم الرقصة الأخيرة لمايك الساحر

صدر أول فيلم تحت عنوان "ماجيك مايك" في 2012 وقد أثار حماسة الجماهير بطريقته الخاصة بالترفيه. وبعد ثلاث سنوات صدر جزء ثان من الفيلم.

والآن سيعرض الجزء الثالث والأخير من الفيلم في 2023. والأجزاء الثلاثة تدور أحداثها حول بطل الفيلم تشاننغ تاتوم وتجربته في الحياة عندما عمل راقصاً متعرياً في شبابه. وفي هذا الفيلم الجديد يعيش "مايك" الراقص تجربة عاطفية في علاقة مع الممثلة سلمى حايك التي تقوم بدور "ماكس".

(يبدأ عرض الفيلم في دور السينما في 10 فبراير/ شباط)

8. لوثر

Netflix إدريس إلبا يقوم بدور المحقق جون لوثر

شق مسلسل الإثارة والجريمة "لوثر" بعد عقد من عرضه على التلفزيون، طريقه أخيراً إلى الشاشة الكبيرة مع مواصلة الكاتب نيل كروس رحلته التي بدأها مع بي بي سي.

لم يُكشف الكثير عن حبكة الفيلم، لكن يمكن للمرء أن يتوقع أحداثاً حافلة بقصص الجريمة التي تقشعر لها الأبدان والتحولات والتقلبات النفسية. ويعود الممثل إدريس إلبا ليلعب دور المحقق في الفيلم. وتلعب إلى جانبه هذه المرة الممثلة سينثيا إريفو والممثل أندي سركيس.

(يبدأ عرض الفيلم على نتفليكس في مارس/ آذار)

9. حراس المجرة 3

Marvel صورة للفريق الحالي من نجوم الفيلم الأخير من حراس المجرة

تعود في هذا الفيلم مجموعة أبطال من حراس المجرة مرة أخرى في محاولة للدفاع عن المجرة بمهمة تروج شائعات قوية حولها هذه المرة بأنها ستضع أحد أفراد الفريق تحت تهديد قاتل.

(يبدأ عرضه في دور السينما في 5 مايو/ أيار)

10. فاست إكس

يوصف هذا الجزء العاشر وقبل الأخير من سلسلة أفلام "سريع وغاضب" بأنه أحد أكثر الأفلام التي صنعت تكلفة على الإطلاق. وهذا يعني أننا سنشهد الكثير من مقاطع المطاردات والحركة الصاخبة.

جرى تصوير أحداث الفيلم في مواقع من بينها لندن وروما ولشبونة. ويظهر في الفيلم كالعادة الممثل فين ديزل إلى جانب الممثل جيسون ستاتام والممثلة ميشيل رودريغيز.

(يبدأ عرض الفيلم في دور السينما في 19 مايو/ أيار)

11. قتلة زهرة القمر

يخرج الفيلم مارتن سكورسيزي الحائز على جائزة الأوسكار، وهو من بطولة الحائزين على الأوسكار ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، لإضافة إلى الممثل بريندان فريزر الذي قد يكون قريباً من الفائزين بالأوسكار هو الآخر.

تستند قصة الفيلم إلى رواية واقعية لأحداث في العشرينيات من القرن الماضي وتدور حول تحقيق في جرائم قتل لعدد من الأثرياء في مقاطعة "أوسيج" بولاية أوكلاهوما، وقعت بعد اكتشاف وجود كميات كبيرة من النفط هناك.

(يبدأ عرض الفيلم في دور السينما في مايو / أيار)

12. الرجل العنكبوت: أكروس ذا سبايدر فيرس

يشهد هذا الفيلم الكرتوني الذي يعد تتمة لفيلم 2018 قيام مايلو موراليس بالتنقل عبر عوالم بديلة مختلفة.

وإلى جانب تطويره علاقته بالمرأة العنكبوت التي تلعب دورها الممثلة غوين ستايسي، فإن مايلز يتعرف على مجموعة أكبر من أشخاص العنكبوت من بينهم الرجل العنكبوت المسن والرجل العنكبوت البريطاني والمرأة العنكبوت الحامل.

ومرة أخرى، يقدم شاميك مور الأداء الصوتي لمايلز البطل الرئيسي في الفيلم. وينضم إليه في أداء الأصوات كل من هيلي شتاينفيلد وعيسى راي ودانييل كالويا.

(يبدأ عرض الفيلم في دور السينما اعتباراً من 2 يونيو/ حزيران)

13. إنديانا جونز ونداء القدر

Lucasfilm هاريسون فورد بدور إنديانا جونز

بينما تعتبر أفلام ثلاثية إنديانا جونز الأصلية من قبل الكثيرين أفلاماً كلاسيكية، فإن الفيلم الرابع "مملكة الجمجمة الكريستالية، يعتبر على نطاق واسع اختلالاً شنيعاً.

وفي الفيلم الجديد، ينضم إلى الممثل هاريسورد فورد الذي يلعب دور "إندي" مجموعة من الممثلين الجدد من بينهم توبي جونز وأنطونيو بانديراس وفيبي والر-بريدج، كما يشهد عودة الممثل جون ريز-ديفيز.

(يبدأ عرضه في دور السينما اعتباراً من 30 يونيو/ حزيران)

14. مهمة مستحيلة- الحساب الميت الجزء الأول

يعد الجزء السابع من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" بالمزيج المعتاد من الأطقم الباذخة وعمليات المطاردة المثيرة والحيل السينمائية التي تحبس الأنفاس.

ونعتقد أن توم كروز الذي يلعب دور "إيثان هنت" سيكافح من جديد من أجل إنقاذ العالم من شكل من أشكال المؤامرة العالمية الشنيعة.

(يبدأ عرضه في دور السينما اعتباراً من 14 يوليو/ تموز)

15. باربي

Warner Bros. رايان غوسلنغ يلعب دور حبيب باربي كين

حصدت المقاطع الإعلانية الأولى لفيلم "باربي" ملايين المشاهدات على الإنترنت. ومن الصعب التفكير في ممثلين أفضل من مارغو روبي ورايان غوسلنغ للعب دور دميتي الأزياء اللتين كانتا نجمتي خط إنتاج دمى "ماتل" لعقود وهما باربي و كين.

يتم الترويج للفيلم على أنه كوميديا عاطفية لكن التفاصيل المعروفة باستثناء ذلك قليلة للغاية. لكن مهما كانت قصة الفيلم، فإن الجمهور يتطلع من الآن لما يعد بأن يكون رائعة بصرية من الألوان المبهجة.

(يبدأ عرضه في دور السينما اعتباراً من 21 يوليو/ تموز)

16. أوبنهايمر

Universal Pictures سيليان ميرفي يلعب دور "أب القنبلة الذرية"

تتناول الملحمة الجديدة لمخرج ثلاثية الفارس الأسود وفيلم "البداية" كريستوفر نولان، قصة عالم الفيزياء جيه روبرت أوبنهايمر الذي يوصف عادة بأنه أب القنبلة الذرية.

وكان أوبنهايمر أحد الأعضاء الرائدين في مشروع منهاتن، الذي قاد إلى اختراع القنابل الذرية التي ألقيت على هيروشيما وناغازاكي في اليابان.

يلعب سيليان ميرفي دور أوبنهايمر بينما تلعب إيميلي بلونت دور زوجته كيتي.

(يبدأ عرضه في دور السينما اعتباراً من 21 يوليو/ تموز)

17. الهدف الثاني يكسب

يأتي هذا الفيلم للمخرج تايكا وايتيتي بعد نجاحه في فيلميه الكوميديين "جوجو رابيت" و "ثور: لوف أند ثاندر، ويبدو أنه سيكون مختلفاً كثيراً عن أعماله السابقة.

يستند فيلم "الهدف الثاني يكسب" على قصة حقيقية لمدرب يتم تعيينه لإدارة منتخب كرة القدم لدولة ساموا الأمريكية، المصنف الأسوأ في العالم، في مسعى من أجل التأهل لبطولة كأس العالم 2014. والبطولة في الفيلم هي لمايكل فاسبندر الذي يلعب دور المدرب "توماس رونجن".

(يبدأ عرض الفيلم في دور السينما في سبتمبر/ أيلول)

18. الكثبان الرملية: الجزء الثاني

هذا هو الجزء الثاني من فيلم الكثبان الرملية الذي صدر الجزء الأول منه تحت عنوان "الكثبان الرملية: الجزء الأول". ويفترض أن يتناول الفيلم النصف الثاني من الرواية الأصلية للكاتب فرانك هربرت التي أخذ عنها، وهي رواية خيالية تتحدث عن حروب وصراعات حول توابل معينة تطيل العمر.

ويشهد الفيلم عودة الممثل تيموثي شالاميت للعب دور "بول أتريديس" وزيندايا بدور "تشاني". وينضم إلى طاقم التمثيل فلورنس بيو التي تلعب دور الأميرة إيرولان.

(يبدأ عرض الفيلم في دور السينما اعتباراً من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني)

19. هروب الدجاج: دون أوف ذي نوغيت

Aardman/Netflix الدجاجات يعدن بعد أكثر من 20 عاماً على ظهور فيلم هروب الدجاج

يتناول الفيلم الكرتوني الذي طال انتظاره والذي يعد تتمة لفيلم "هروب الدجاج" الذي عرض في عام 2000، ما جرى للدجاج عقب الهروب الرائع من مزرعة "تويدي".

يعرض الفيلم الحياة السعيدة للدجاجتين روكي وجنجر على جزيرة وادعة خالية من البشر وكيف أنهما تقومان بتربية ابنة تدعى مولي.

لكن بالطبع لا تبقى الحياة هائة لفترة طويلة ويظهر تحد جديد لهم يجعلهم يقومون بعكس ما قاموا به عندما هربوا من المزرعة، فيبدأون بالتخطيط لاقتحام المزرعة.

(يتوقع أن يبدأ عرض الفيلم على نتفليكس في نوفمبر/ تشرين الثاني)

20. هانغر غيمز: أغنية الطيور المغردة والأفاعي

Lionsgate توم بلايث وراشيل زيغلر في فيلم أغنية الطيور المغردة والافاعي

بينما تبعت السلسلة الرباعية الأصلية لأفلام هانغر غيمز "مباريات الجوع" صعود شخصية "كاتنيس إيفردين" التي تلعب دورها جنيفر لورنس، فإن هذا الفيلم الجديد تدور أحداثه قبل ذلك بخمسين عاماً وتتمحور حول الرئيس الشاب "سنو"، قبل وقت طويل من تحوله إلى مستبد لا يرحم.

يلعب توم بلايث دور الرئيس الشاب كوريولانوس سنو. ويظهر إلى جانبه في طاقم التمثيل أيضاً راشيل زيغلر وهانتر شافير.

(يبدأ عرض الفيلم في دور السينما اعتباراً من 17 نوفمبر/ تشرين الثاني)

21. وونكا

Timothée Chalamet/Warner Bros. تيموثي شالامي بدور ويلي وونكا الشاب

لعبت جيني وايلدر دور صانعة الشوكولاتة في فيلم " ويلي وونكا ومصنع الشوكولاتة" وشارك جوني ديب بذلك الدور في فيلم "تشارلي ومصنع الشوكولاتة".

وهذه المرة جاء دور الممثل تيموثي شالامي ليلعب دور نسخة أكثر شباباً من وونكا في هذا الفيلم المستمد من قصة "روالد دال" الأصلية.

ويشارك في التمثيل أيضاً سالي هوكنز وأوليفيا مولمان وجيم كارتر ومات لوكاس.

(يبدأ عرضه في دور السينما اعتباراً من 15 ديسمبر/ كانون الأول)

22. المايسترو

يأتي هذا الفيلم للمخرج برادلي كوبر، بعد النجاح الكبير الذي حققه كمخرج في أول فيلم له وهو "ولادة نجم"، ويعتبر سيرة ذاتية تتحدث عن الملحن وقائد الأوركسترا ليونارد بيرنشتاين.

ومن جديد، لا يكتفي كوبر بالإخراج وإنما يمثل في الفيلم ويساعد في كتابة السيناريو أيضاً.

(يبدأ عرضه على نتفليكس في أواخر 2023)

23. نابليون

أمضى المخرج الراحل العظيم ستانلي كوبريك العديد من السنوات يحاول دون أن يتمكن من صناعة فيلم حول حياة الإمبراطور نابليون.

لكن المخرج ريدلي سكوت نجح فيما أخفق فيه كوبريك. فقد تناول سكوت حياة الإمبراطور نابليون من منظور زوجته جوزفين ليلقي الضوء على إحدى الشخصيات الأكثر استثنائية في التاريخ.

وتلعب الممثلة فانيسا كيرفي دور جوزفين، بينما يلعب الممثل جواكين فونيكس دور نابليون.

(يُعرض على أبل تي في بلاس في أواخر 2023)