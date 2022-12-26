تمكنت فرق الإنقاذ في النمسا من إنقاذ مجمل الأشخاص العشرة الذين تعرضوا لانهيار ثلجي في منتجع للتزلج على الجليد غربي البلاد.

وكانت الشرطة النمساوية قالت في البداية إن انهياراً ثلجياً دفن 10 أشخاص على الأقل في منتجع "ليك- زيورز.

بيد أن مسؤولين قالوا لاحقا أن ستة أشخاص تمكنوا من النجاة من الانهيار الثلجي ونقل اثنان آخران إلى مستشفيات محلية لمعالجتهما.

ومن المعروف أن الانهيارات الثلجية أمر شائع في النمسا. وواصلت فرق الانقاذ بحثها حتى أكملت العثور على كل الاشخاص الذين كانوا في المنتجع.

وقال مسؤولون إن حوالي 100 شخص شاركوا في عملية البحث، التي شملت أيضاً استخدام العديد من الطائرات المروحية وفرق الانقاذ المزودة بالكلاب.

وكانت قد صدرت تحذيرات من وقوع انهيارات ثلجية في المنطقة خلال عطلة عيد الكريسماس في نهاية الأسبوع.

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وقد وقع الانهيار الثلجي في حوالي الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش) على ارتفاع 2,700 متر.

وقالت الشرطة "بحسب معلوماتنا الحالية. يمكن أن نفترض أنه ليس هناك أي أشخاص آخرين مفقودين".

ولم تتوضح بعد أي تفاصيل عن جنسيات المتزلجين الذين تعرضوا لحادث الانهيار الثلجي.

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