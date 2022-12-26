twitter facebook whatsapp viber telegram email احتفالات عيد الميلاد من جميع أنحاء العالم - بالصور الاثنين 2022/12/26 273 A+ A- استمع مسيحيون يغنون أثناء قداس عيد الميلاد الصباحي في كنيسة العذراء مريم الأرثوذكسية السريانية في مدينة القامشلي السورية ذات الأغلبية الكردية في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد امرأة تحضر قداسا نهاريا في كاتدرائية سان جون في بيشاور في باكستان امرأة تضبط عصابة رأس في سوق لمنتجات عيد الميلاد في مدينة شنغهاي الصينية إشعال الشموع في كاتدرائية سان ألكسندر نفسكي في مدينة صوفيا في بلغاريا عضوة في جوقة أثناء غناء ترانيم عيد الميلاد في كاتدرائية أول سانز في العاصمة الكينية نيروبي مسيحيون يحضرون قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم بالضفة الغربية راهبات من بيت لحم يمسكن بالشموع أثناء المشاركة في قداس أُقيم في دير بيت جمال بالقرب من شيمش بالقرب من مدينة أوغونجا الكينية في ريف سيايا، رجال يلطخون وجوههم بالوحل استعدادا لحضور موكب احتفال بعيد الميلاد أسقف يقود قداس عيد الميلاد في كاتدرائية سيدة تشارترز في مدينة تشارترز شمالي فرنسا البطريرك برثلماوس الأول بطريرك القسطنطينية المسكوني يقود قداسا في كنيسة أيا يورغي في أسطنبول في تركيا غواص يرتدي زي سانتا كلوز أثناء إطعام الأسماك في أحد أحواض عالم البحار في أنكول أثناء الاحتفال بعيد الميلاد في مدينة جاكارتا في إندونيسيا