قالت موسكو إن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة جوية للطائرات القاذفة تقع في جنوب روسيا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقالت وزارة الدفاع إن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة المسيرة بالقرب من قاعدة إنجلز، لكن الحطام المتساقط أدى إلى إصابة ثلاثة موظفين فنيين بجروح قاتلة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم مماثل على المطار، الذي يضم قاذفات نفذت هجمات صاروخية على أوكرانيا.

وتقع القاعدة على بعد حوالي 500 كيلومتر شمال شرق الحدود الأوكرانية.

ولم يعترف الجيش الأوكراني رسميا بتنفيذ الهجوم الأخير، لكن المتحدث باسم القوات الجوية، يوري إهنات، قال إنه نتيجة ما تفعله روسيا على الأراضي الأوكرانية.وسيكون الحادث الأخير سببا لإحراج السلطات الروسية، آذ إنه يأتي بعد وقت قصير من هجوم 5 ديسمبر/كانون الأول على بعد مئات الكيلومترات من خط المواجهة - في كل من قاعدة إنجلز ومنطقة ريازان.وألقت روسيا باللوم على سقوط حطام في مقتل ثلاثة جنود وما وصفته بأضرار طفيفة لطائرتين.ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من يوم الاثنين مقاطع فيديو للانفجارات وصفارات الإنذار في محيط مطار إنجلز.وقالت وزارة الدفاع الروسية بعد ذلك إن دفاعاتها الجوية أسقطت الطائرة المسيرة التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض في حوالي الساعة 01:35 يوم الاثنين.وأعرب رومان بوسارجين، حاكم ساراتوف، عن تعازيه لأسر الرجال وأصدقائهم، وقال إنه "لا يوجد أي تهديد على الإطلاق للسكان" في بلدة إنجلز نفسها.وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إن صور الأقمار الصناعية للمطار ستكشف قريبا الأضرار الكاملة لهجوم يوم الاثنين، مضيفا أن الانفجارات السابقة ألحقت أضرارا بالطائرات في القاعدة.

BBC

وتستخدم روسيا قاعدة إنجلز الجوية مرارا في تنفيذ ضربات صاروخية على أهداف مختلفة في أوكرانيا، منذ أن شنت موسكو غزوها الشامل في 24 فبراير/شباط.

واتهم الكرملين أوكرانيا بمهاجمة الأراضي الروسية من قبل، لكن الهجمات المزعومة في ديسمبر/كانون الأول الحالي كانت أعمق في روسيا من الهجمات السابقة.