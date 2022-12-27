BBC سجل صلاح الهدف الأول لليفربول في مرمى أستون فيلا

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراته أمام مضيفه أستون فيلا، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد استئناف المنافسة التي توقفت نحو ستة أسابيع خلال كأس العالم.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لفريقه ليفربول بعد 5 دقائق من بداية المباراة، بينما أضاف المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، الهدف الثاني، قبل أن يعود واتكينز لأصحاب الأرض بهدف يقرب النتيجة، لكن ستيفان باينيتش سجل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 81.

بذلك رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 25 نقطة في المركز السادس، خلف توتنهام صاحب المركز الرابع ومانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.

بينما تراجع أستون فيلا إلى المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

أما برينتفورد فتعادل مع ضيفه اللندني، توتنهام، بهدفين لكل فريق، سجل لتوتنهام، هاري كين، وهوبيرغ، بينما سجل لبرينتفورد، جانليت وتوني.

ليرفع الضيوف رصيدهم لثلاثين نقطة، في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما يقبع برينتفورد، في المركز التاسع بعشرين نقطة.

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أما وولفرهامبتون الذي كان يقبع في المركز الأخير في ترتيب الجدول، قبل جولة اليوم فتمكن من تحسين مركزه بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على مضيفه إيفرتون.

ورفع وولفرهامبتون رصيده من النقاط إلى المركز الثامن عشر، خلف إيفرتون مباشرة، وبفارق نقطة واحدة.

نيوكاسل مفاجأة النسخة الحالية من البطولة، والذي يحتل المركز الثاني مؤقتا برصيد 33 نقطة، من 16 مباراة، حقق فوزا خارج الديار، على ليستر سيتي، بثلاث أهداف نظيفه.

Getty Images يتصدر الأرسنال جدول المسابقة بعد فوزه في آخر مباراة قبل التوقف على ولفرهامبتون بهدفين مقابل لا شيء

ويمكن أن يعود نيوكاسل إلى المركز الثالث إذا فاز مانشستر سيتي في مباراته المقبلة، الأربعاء خارج الديار، أمام ليدز يونايتيد، حيث يمتلك الفريق 32 نقطة من 14 مباراة.

وفاز برايتون على ساوثهامبتون بثلاث أهداف مقابل هدف، في الجولة نفسها، حيث كانت المباراة في حكم المنتهية عند الوصول إلى الدقيقة 56 عندما سجل مارش الهدف الثالث للضيوف، لكن راوس أبى أن يعود الفريق الضيف أدراجه بشباك نظيفة، فسجل الهدف الشرفي لأصحاب الأرض في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة، يرفع برايتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، بينما تراجع ساوثهامبتون إلى المركز العشرين، والأخير، برصيد 12 نقطة.

تفاصيل البطولة قبل توقفها

كان آخر ما شاهدناه في البطولة، يوم الأحد 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما نجح مانشستر يونايتيد في خطف هدف الفوز على فولهام، في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع.

وبعد ذلك دخلنا في بطولة كأس العالم قبل 6 أسابيع، وتركزت الأنظار على قطر، حيث خرجت ويلز من مرحلة المجموعات، ثم لحقت بها انجلترا من دور الثمانية، بركلات الترجيح، قبل أن تتوج الأرجنتين بلقب البطولة.

وها هي البطولة تعود في الجولة الخامسة عشر، لكن في حال نسيتم كيف كانت تسير المنافسة، دعونا نذكركم.

الأرسنال في صدارة الترتيب قبل الجولة الخامسة عشر، برصيد 37 نقطة، وخسر الفريق 5 نقاط فقط، بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتيد، والتعادل في مباراة أخرى.

وهذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها أرسنال قمة البطولة قبل عطلة عيد الميلاد، منذ موسم 2007، ويخبرنا التاريخ بأن جميع الفرق التي فازت في 12 مباراة، من أول 14 جولة تمكنت في النهاية من حسم اللقب.

وكذلك، في فأل حسن لفريق المدفعجية، فإن الفريق الذي كان على قمة جدول المسابقة، قبل عطلة عيد الميلاد، في 10 مواسم من الـ 13 موسما الأخيرة، فاز باللقب في النهاية.

ويستضيف الأرسنال فريق وستهام في أول ظهور بعد توقف كأس العالم، على ملعب الإمارات، في لندن

أما مانشستر سيتي، الذي يقبع في المركز الثاني، برصيد 32 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أرسنال، فلن يظهر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، عندما يحل ضيفا على ليدز يونايتيد.

وبالطبع هناك عدة فرق في النصف الأول من جدول الترتيب استفادت كثيرا من العطلة التي وفرتها بطولة كأس العالم، لتقوم بإعادة تنظيم صفوفها.

أما تشيلسي، الذي يتولى المدير الفني غراهام بوتر، مسؤوليته الفنية، فلم يحقق الفوز في آخر 5 جولات، ويقبع في المركز الثامن.

أما النصف الثاني من الجدول، فبالنظر إلى المواسم السابقة، فسيكون الصراع محتدما لتجنب الهبوط.

وولفرهامبتون الذي كان يقبع في المركز العشرين، والأخير قفز إلى المركز الثامن عشر بعدما حقق الفوز على مضيفه إيفرتون بهدفين لهدف، ليصبح رصيده 13 نقطة، ويترك المركز الأخير لساوثهامبتون بانتي عشرة نقطة.

وبدأ ساوثهامبتون أيضا إدخال تعديلات فنية، وإدارية، مباشرة بعد وصول المدير الفني الجديد ناثان جونز، قبيل توقف البطولة، ليحل محل المدير الفني، رالف هاسنهات، وذلك بعد خسارة الفريق آخر 3 جولات، قبل أن يخسر الرابعة، أمام وولفرهامبتون، ويقبع في ذيل الجدول.

ولم تقدم الكثير من الفرق على تغيير الكوادر الفنية، رغم وجود 6 أسابيع عطلة، وهو ما يعني فترة إعداد كبيرة، لكن إيفرتون تمسك بمديره الفني، فراند لامبارد، رغم أن الفريق يقبع في المركز السابع عشر، بعد خسارة آخر جولتين.

كما يستمر دافيد مويس على رأس الكادر الفني، لوستهام، رغم خسارة الفريق آخر 3 مباريات، وتراجعه للمركز السادس عشر.

Getty Images أجرى غابريل جيسوس جراحة في الركبة أول الشهر الجاري

ورغم ذلك تبقى مخاطر ما بعد مرحلة كأس العالم، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرهاق شديد بين اللاعبين.

وربما يكون الأرسنال أكثر المتأثرين، بعدما اضطر نجم الفريق، المهاجم البرازيلي، غابرييل جيسوس، لإجراء جراحة في الركبة، وربما يستغرق نحو شهرين للعودة إلى تدريبات الفريق.

وكانت بداية جيسوس رائعة مع الفريق، وسجل في كل مباريات الفريق الست الأخيرة قبل توقف كأس العالم.

أما مانشستر سيتي الذي شارك 16 لاعبا من صفوفه في كأس العالم، فلم يتعرض لاعبوه لأي إصابات، وخرجت المنتخبات التي شارك فيها لاعبو الفريق من المراحل الأولى، حتى الدور قبل النهائي، باستثناء الأرجنتيني، جوليان ألفاريز.

وعلى العكس، تمكن إرلينغ هالاند، هداف البطولة الإنجليزية حتى الآن، من الحصول على راحة طويلة، بعد الجهد الكبير الذي بذله، مسجلا 18 هدفا حتى الجولة الرابعة عشر.

وسوف تكون المباريات مضغوطة قليلا لتعويض التوقف الطويل، وحتى تنتهي المسابقة في موعدها المعتاد.

ومنذ الآن وحتى نهاية الشهر المقبل، هناك 5 جولات من المسابقة، تتخللها مباريات الدور الرابع لكأس كاراباو.

أما مباريات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الانجليزي، فسوف تقام بين يومي 6 و9 من الشهر المقبل، قبل عودة المسابقات الأوروبية منتصف فبراير/ شباط.