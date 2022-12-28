أشعلت أخبار إعادة هيكلة شركة "النساجون الشرقيون" المصرية وبيع الأختين ياسمين وفريدة محمد فريد خميس كامل حصتيهما في الشركة إلى صندوق استثمار أسسناه في بريطانيا جدلاً واسعاً في دوائر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ففي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر لم تكن الصفقة لتمر مرور الكرام، حيث رأى البعض أن بيع الأختين حصتيهما إلى الشركة البريطانية التي أعلنتا لاحقا ملكيتهما لها إحدى وسائل معارضة السلطة في مصر بل ومقاومتها أيضاَ فيما اعتبر آخرون أن ما حدث من عملية إعادة الهيكلة يعد شكلاً من أشكال التهرب الضريبي التي يجب أن تحاكما عليه.

ما القصة؟

أعلنت شركة "النساجون الشرقيون" المصرية قيام كل من ياسمين وفريدة محمد فريد خميس ببيع كامل حصتيهما في الشركة لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه، حدث شغل الرأي العام المصري على مدار الأيام الماضية وأشارت الشركة، في بيان إفصاح للبورصة المصرية إلى أن ياسمين محمد فريد خميس باعت كامل حصتها في الشركة بنسبة 12.31%، بعدد أسهم بلغ 81,87 مليون سهم، بسعر 8.4 جنيهات للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 687,74 مليون جنيه، وأن أختها، فريدة محمد فريد خميس، باعت نفس عدد الأسهم وبنفس القيمة الإجمالية.

بيان النساجون الشرقيون

وذكر بيان الإفصاح المقدم من النساجون الشرقيون للبورصة المصرية أنه بناء على عملية نقل الملكية التي تمت على أسهم شركه النساجون الشرقيون للسجاد بآلية الصفقات ذات الحجم الكبير والتي جاءت في إطار إعاده الهيكلة بين المجموعات المرتبطة لعدد 163.7 مليون سهم والتي تمثل نسبة 24.61% من أسهم رأس مال شركة النساجون الشرقيون للسجاد.

أصبحت شركة FYK limited مالكة لنسبه 24.61% وهي ذات النسبة التي كانت مملوكة لكل من ياسمين وفريدة محمد فريد فؤاد خميس المالكتين لشركة fyk limited بنسبة 100%، أي أنهما مازالتا تحتفظان بنسب ملكيتهما في شركة النساجون الشرقيون للسجاد بشكل غير مباشر.

وأوضح بيان الإفصاح أنه لن يترتب على عملية إعادة الهيكلة أي تعديل في هيكل ملكية النساجون الشرقيون، حيث إنه لن يطرأ تغيير على المستفيد النهائي ومن ثم المجموعات المرتبطة بالنساجون الشرقيون، وستصبح نسب الملكيات للمجموعات المرتبطة بعد عملية إعادة الهيكلة المذكورة سلفا متماثلة تماما مع نسب الملكية للمجموعات المرتبطة قبل عملية إعادة الهيكلة.

وبحسب خبراء مع انتقال ملكية الشركة إلي شركة استثمارات بريطانية يجعل الشركة خاضعة للاتفاقيات الدولية للتحكيم التجاري الدولي في حال حدوث أي نزاع.

المركزي المصري يرد:

في اليوم التالي مباشرة لبيان النساجون المصريون أصدر البنك المركزي المصري تعليمات مشددة للبنوك المصرية من الاحتفاظ بحبائل دولارية خارج مصر .

وكشف المركزي أن بعض الأفراد أسسوا شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد، تقوم بالوساطة خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني.

وأضاف المركزي أن بعض هذه الشركات تقوم بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري، بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج، وفي حالة ثبوت ذلك سيتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.

جدل عبر مواقع التواصل:

اشتعل جدال حاد بين مغردين على منصة تويتر بشأن قانونية هذه الصفقة.

فقال بعض المغردين أن السيدتين قد أقدمتا على هذه الصفقة خوفا من سيناريو صفوان ثابت وهو أحد رجال الأعمال المصريين وصاحب شركة "جهينة" الذي ألقت السلطات القبض عليه قبل سنوات بتهمة ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين.

رأى بعض المغردين أن هذه الخطوة تشير إلى الخصومة بين الشعب والحكومة.

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في حين أشارت إيمان أن الفرح والمساعدة التي تلقتهما السيدتان من الشعب المصري تدل على العداء مع الحكومة

واعتبر البعض أن ما حدث تصرفاً عبقرياً.

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من جهة أخرى شن مغردون هجوما حادا على إعادة الهيكلة ووصفوها بالتحايل على القانون لتهريب الأموال خارج مصر.

ووصل الأمر بالبعض إلى الطلب بمقاطعة الشراء من النساجون الشرقيون.

فيما أشار البعض أن رأس المال يبحث عن مصلحته فقط.

النساجون الشرقيون

تعتبر شركة "النساجون الشرقيون" من أبرز وأعرق الشركات المتخصصة في صناعة السجاد على مدار السنوات الماضية، واكتسبت شهرة كبيرة بعدما أسسها رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، قبل أكثر من أربعة عقود، وتبيع منتجاتها في السوق المصرية والعربية والخليجية، وتصدر كميات ضخمة من منتجاتها للعديد من دول العالم، كما أن لديها مصنعين خارج مصر، أحدهما في الصين والآخر في الولايات المتحدة الأميركية.

وخميس كان من أكبر رجال الأعمال في مصر، وأسس الشركة وجعلها من أكبر شركات صناعة السجاد في العالم. وحصل خميس على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأميركية.

وقبل وفاته، امتلك خميس مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات غير صناعة السجاد، مثل "الشرقيون للبتروكيماويات"، و"الشرقيون للتنمية العمرانية" وغيرها، كما كان أكبر مساهم في الجامعة البريطانية في مصر، وأيضاً أكاديمية الشروق.