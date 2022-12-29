AFP

دعت مجموعة من أربع دول بقيادة كندا إيران إلى الخضوع للتحكيم لتسوية نزاع بشأن إسقاطها لطائرة أوكرانية.

وأصيبت رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية PS752 بصاروخين بعد إقلاعها من طهران في 8 يناير/كانون الثاني 2020، وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.

وبعد ثلاثة أيام، أقرت إيران بإسقاط الطائرة بالخطأ.

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وقالت المجموعة المكونة من كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا إنها تتخذ "إجراءات ملموسة" ضد إيران.

وتسعى الدول الأربع إلى الحصول على تعويضات نيابة عن عائلات الضحايا، وكثير منهم كانوا مواطنين أو مقيمين في تلك البلدان.

وتتهم الدول الأربع الحرس الثوري الإيراني بإطلاق صاروخين أرض - جو "بشكل غير قانوني ومتعمد" على الطائرة.

من جهتها، قالت إيران إن دفاعاتها الجوية كانت في حالة تأهب قصوى وقت الحادث بعد أن أطلقت صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان القوات الأمريكية وسط توترات متصاعدة مع الولايات المتحدة.

وفي بيان مشترك صدر يوم الأربعاء ، طلبت الدول الأربع "أن تخضع إيران للتحكيم الملزم في النزاع المتعلق بإسقاط الطائرة PS752" بموجب معاهدة متعددة الأطراف لعام 1971 بشأن التهديدات التي يتعرض لها الطيران المدني.

وقالت إن الدول الأربع ما زالت "ملتزمة بمواصلة الجهود لمحاسبة إيران على انتهاكاتها المتعددة لالتزاماتها القانونية الدولية".

وكان خمسة وثمانون من ركاب الرحلة مواطنين كنديين ومقيمين دائمين في كندا.

وكتبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي على تويتر يوم الأربعاء "أولئك الذين فقدوا أحباءهم في إسقاط PS752 يستحقون العدالة".

وأضافت "لقد اتخذنا خطوة مهمة للمضي قدما في سعينا لتحقيق تلك العدالة على المستوى الدولي هذا الأسبوع وسنواصل العمل معا لمحاسبة إيران على هذه المأساة".