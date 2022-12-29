Reuters رغم تطمينات نتنياهو بالسعي إلى تعزيز التسامح وتحقيق السلام، تحدث شركاؤه بصراحة عن معارضتهم للدولة الفلسطينية وحقوق الأقليات.

من المقرر أن تؤدي حكومة الاحتلال الاسرائيلي الأكثر تدينا وتشددا في تاريخ إسرائيل اليمين الدستورية في وقت لاحق اليوم.وأثار التحالف، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، ويضم حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، قلقا محليا ودوليا عند إعلان تشكيله.

وستكون هذه هي المرة السادسة التي يتولى فيها نتنياهو المنصب، مسجلا بذلك رقما قياسيا مقارنة بغيره من رؤساء الوزراء السابقين.

وشدد نتنياهو على أنه سيعزز التسامح والسعي إلى تحقيق السلام، لكن شركاءه في التحالف - الصهيونية الدينية والقوة اليهودية - تحدثوا بصراحة عن معارضتهم للدولة الفلسطينية وحقوق الأقليات.

وأعلن التحالف الجديد، على سبيل المثال، أنه سيواصل توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية - في مناطق تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأشار المبدأ التوجيهي الأول للحكومة الجديدة الذي نُشر الأربعاء إلى الحقوق القومية اليهودية "في جميع أنحاء أرض إسرائيل" - التي تشمل الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.