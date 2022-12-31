Getty Images ودعت بريطانيا في أيلول / سبتمبر الملكة أليزابيث الثانية التي جلست على العرش لنحو 70 عاما

عام 2022 كان عاما تاريخيا في بريطانيا على مستويات مختلفة. فقد شهدت البلاد ثلاثة رؤساء وزراء في عام واحد، ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود وانتهت حقبة الملكة إليزابيث التي استمرت 70 عاما.

عام التحديات

بدأ العام بتحديات اقتصادية، إذ كانت تحاول بريطانيا التعافي من تبعات كوفيد 19 الاقتصادية، لكن الصعوبات كانت قد بدأت تلوح في الأفق. ففي شهر يناير /كانون الثاني كانت نسبة التضخم قد وصلت إلى 5.5٪ وهي النسبة الأعلى منذ عام 1992.

في فبراير /شباط بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا، وتأزمت أسواق النفط والأسواق العالمية وبدأت عاصفة اقتصادية في بريطانيا إذ ارتفعت الأسعار ووصلت نسبة التضخم إلى 6.2٪.

Getty Images وصلت نسبة التضخم الى مستويات لم تشهدها البلاد منذ 40 عاما

في هذه الأثناء بدأت عاصفة أخرى، لكن سياسية، حيث تسربت صور تظهر رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون في حفلات خاصة داخل مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت أثناء فترة الإغلاق العام من أجل الحماية من كوفيد 19. كانت التجمعات ممنوعة ولكن الصور التي سربت أظهرت عددا من الحفلات داخل مقر الحكومة يحضرها عدد أكبر مما هو مصرح به.

عرفت التسريبات باسم فضيحة بارتي غيت Partygate وبدأت وقتها المطالبات باستقالة جونسون.

وبدأ الارتباك السياسي يزداد بينما استمرت نسبة التضخم في الارتفاع حيث وصلت في مارس /اذار إلى 7٪. بل وبلغت 9.1٪ في مايو أيار وكانت هذه النسبة الأعلى للتضخم بين مجموعة الدول السبع الكبرى.

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Getty Images واجه جونسون انتقادات لاذعة لعدم التزامه بقيود كورونا في فضيحة اطلق عليها اسم "بارتيغيت"

موجة ساخنة

جاءت أشهر الصيف محملة بموجة حارة لم تشهدها البلاد من قبل حيث وصلت الحرارة إلى 40 درجة مئوية. ومع زيادة الحرارة زادت حدة العاصفة السياسية التي ضربت حكومة جونسون، وعلى الرغم من أنه نجا نسبيا من الفضيحة المعروفة باسم بارتي غيت، فإن القشة التي قصمت ظهر جونسون كانت مع توجيه اتهامات لمسؤول في حكومته بالتحرش والسلوك غير اللائق.

فقد واجه المسؤول السابق في حزب المحافظين الحاكم كريس بينشر ادعاءات بالتحرش بالرجال في ناد خاص للأعضاء في لندن. علقت عضوية بينشر في البرلمان إبان نشر الادعاءات ونفي جونسون علمه بالادعاءات قبل تعيين بينشر.

Getty Images واجه المسؤول السابق في حزب المحافظين الحاكم كريس بينشر ادعاءات بالتحرش بالرجال في ناد خاص للأعضاء في لندن

ولكن في حديث لبي بي سي، اعتذر جونسون معترفا بأنه كان على علم بسلوك موظفه قبل تعيينه. كان ذلك اللقاء بمثابة نقطة تحول لكثير من أعضاء الحزب. إذ توالت الاستقالات داخل الحكومة والحزب. ضمت الاستقالات عشرات الوزراء من أبرزهم وزير الخزانة في حكومة جونسون ريشي سوناك.

لم يستطع جونسون الصمود أمام العاصفة الجديدة ودفع دفعا للاستقالة. لكنه تعهد أنه لن يترك المنصب حتى يتم اختيار زعيم جديد في أشهر الخريف.

بينما تستمر نسبة التضخم في الارتفاع، إذ وصلت في يوليو\تموز إلى 10.1٪ وهي النسبة الأعلى منذ ثمانينيات القرن الماضي.

Getty Images خلفت تراس جونسون في رئاسة الحكومة في أيلول / سبتمبر، ولكن حكومتها لم تعمر سوى 50 يوما

عهد جديد

وبعد منافسة شرسة داخل حزب المحافظين لاختيار زعيم جديد للحزب لخلافة بوريس جونسون في رئاسة الحكومة. كان المتسابقان النهائيان وزير الخزانة السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية السابقة ليز تراس. وفازت الأخيرة بزعامة الحزب ورئاسة الحكومة بالتبعية متعهدة بسياسات اقتصادية جديدة.

توجهت تراس إلى قصر باكنغهام للقاء الملكة إليزابيث الثانية كما يقتضي البروتوكول حتى تطلب منها الملكة تشكيل حكومة جديدة. وكان هذا آخر لقاء يجمع الملكة برئيس الوزراء حيث قضي نحب الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما بعدها بيومين فقط لتنهى بذلك أطول فترة جلوس على العرش استمرت 70 عاما.

سمى بعدها ابنها الملك تشارلز الثالث ملكا للبلاد ومن من المقرر أن يتوّج الملك تشارلز الثالث رسميا في أيار / مايو 2023.

وفي محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، أعلنت تراس عن ميزانية جديدة عرفت باسم الميزانية المصغرة كان من ضمن بنودها تخفيض الضرائب على الأشخاص الأعلى دخلا. ميزانية تراس أخافت الأسواق وتسببت بتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار.

وللمرة الأولى ينتقد صندوق النقد الدولي ميزانية بريطانيا بشكل واضح بل وحث الحكومة على التراجع عنها. فضلا عن الانتقادات الداخلية الحادة، فما كان من تراس إلى أن بدأت في التراجع عن خطتها بندا تلو الاخر حتى تراجعت عن معظمها.

Getty Images اضطرت تراس بدورها للاستقالة بعد 50 يوما فقط في رئاسة الحكومة لتحظى بلقب تاريخي كصاحبة أقصر فترة رئاسة حكومة في بريطانيا

وبدأت الاستقالات داخل حكومة تراس، فاضطرت هي بدورها للاستقالة بعد 50 يوما فقط في رئاسة الحكومة، لتحظى بلقب تاريخي كصاحبة أقصر فترة رئاسة حكومة في بريطانيا.

ليبدأ سباق اخر يفوز فيه وزير الخزانة السابق في حكومة جونسون ريشي سوناك بزعامة الحزب ورئاسة الحكومة، ليصبح بذلك أول رئيس حكومة بريطاني من أصول آسيوية ويتعهد بأن يعيد الاستقرار الاقتصادي. لكن نسبة التضخم وصلت إلى 11٪.

بينما رفع البنك المركزي نسبة الفائدة 3٪، النسبة الأعلى منذ أكثر من 40 عاما وسط توقعات بركود اقتصادي يستمر حتى 2024.

Getty Images خلف ريشي سوناك تراس في تشرين الأول / أكتوبر

إضرابات عمالية

أصبحت الحياة اليومية مكلفة جدا، خاصة وسط ارتفاع أسعار فواتير الغاز والكهرباء، حتى أن البعض قرر الاستغناء عن استخدام التدفئة برغم البرد القارس.

فما كان من بعض النقابات العمالية الا الدعوة لسلسلة من الإضرابات، جعلت من شهر ديسمبر كانون الأول أقسى شهر إضرابات تشهده بريطانيا منذ عقد من الزمان.

Getty Images ما كان من بعض النقابات العمالية الا الدعوة لسلسلة من الإضرابات، جعلت من شهر كانون الأول / ديسمبر أقسى شهر إضرابات تشهده بريطانيا منذ عقد من الزمان

فبسبب الأجور والظروف المعيشية، أعلنت قطاعات مختلفة، من بينها عمال السكك الحديدية، وسائقو الحافلات وعمال البريد والممرضات وموظفو الجوازات في المنافذ الحدودية الإضراب على مدار الشهر.

ومن غير الواضح بعد إن كان العام الجديد سيحمل معه انفراجة وربما بعض الدفء لهذا الشتاء القارس أم أن العواصف الاقتصادية والسياسية مستمرة.