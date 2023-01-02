BBC العربة التي تحمل نعش بيليه تلقّت تحية بألعاب نارية في الشارع قبل وصولها إلى ملعب سانتوس

احتشد الآلاف من المشيعين لوداع أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه المسجّى جثمانه في نعش بملعب ناديه السابق سانتوس في ولاية ساو باولو.

ووُضع نعش بيليه في قلب ملعب أوربانو كالديرا، بينما اصطفّ عُشاقه في طوابير بالشوارع المؤدية إلى الملعب على أمل إلقاء نظرة الوداع على النجم الراحل.

وفي الـ 29 من ديسمبر/كانون الأول المنصرم، فارق بيليه الحياة عن 82 عاما بعد أن تُوّج بكأس العالم مع منتخب بلاده ثلاث مرات.

وسيسير موكب جنائزي عبر شوارع سانتوس يوم الثلاثاء حتى مقرّ مقابر عائلة بيليه الخاصة.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، جياني إنفانتينو: "سنطلب من كل بلد في العالم أن يُطلق اسم بيليه على أحد ملاعب كرة القدم في هذا البلد".

وأعلنت حكومة البرازيل الحداد الوطني لثلاثة أيام بعد وفاة بيليه.

ويُعدّ بيليه أعظم لاعب كرة قدم عرفه التاريخ. وكان النجم البرازيلي يخضع للعلاج من سرطان القولون منذ عام 2021.

ومع وصول العربة التي تحمل نعش بيليه إلى ملعب سانتوس صباح يوم الاثنين، تجمّع الآلاف من عشاق النجم الراحل في الشوارع، فيما اصطفّ كثيرون في طوابير خلال الليل من أجل إلقاء نظرة الوداع على ساحر كرة القدم.

وساعد لاعب خط الوسط البرازيلي السابق زي روبرتو في حمل النعش الذي وضع عليه نيمار وفينيسيوس جونيور أكاليل الزهور.

وقال الصحفي البرازيلي ريكاردو سيتون، الذي كان قريبا من بيليه في مشواره الكروي، إن اليوم كان "مشحونا".

وأضاف سيتون لبي بي سي: "إنهم الناس العاديون، الجماهير، هم مَن أضفوا جمالا على هذا اليوم .. إنه لمنظر رائع أن نرى أناسا من كل أنحاء العالم يرتدون قمصان كرة القدم - تلك هي أسطورة بيليه".

Getty Images مئات الألعاب النارية أُطلقت يوم الاثنين مع وصول نعش بيليه إلى ملعب سانتوس

Getty Images مدينة سانتوس تستعد لوداع بطلها بيليه، الذي لعب 656 مباراة رسمية لصالح ناديها

Getty Images من المتوقع حضور العديد من المسؤولين جنازة بيليه، ومن هؤلاء الرئيس الجديد للبرازيل لولا دا سيلفا

Getty Images رئيس الفيفا جياني إنفاتينو حضر تأبين بيليه