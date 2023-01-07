Reuters أصبح سلفا كير أول رئيس لجنوب السودان، أحدث دولة في إفريقيا، في عام 2011

اعتقل ستة صحفيين في جنوب السودان، بعد انتشار لقطات تظهر الرئيس سلفا كير وهو "يبلل نفسه" أثناء مناسبة عامة، وفق جماعات حقوقية إعلامية.

وانتشر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر/كانون أول، يظهر فيه كير وهو يبول على نفسه، خلال عزف النشيد الوطني في إحدى المناسبات.

تم اعتقال ستة موظفين من هيئة الإذاعة الحكومية هذا الأسبوع.

وتطالب لجنة حماية الصحفيين بالإفراج عنهم الآن.

وقال باتريك أويت، رئيس اتحاد الصحفيين في جنوب السودان، لرويترز، إن الصحفيين "يشتبه في أن لديهم معرفة بكيفية ظهور شريط فيديو للرئيس وهو يتبول على نفسه".

وقالت هيئة إذاعة جنوب السودان إن اللقطات لم تُبث قط.

وقال ممثل لجنة حماية الصحفيين في إفريقيا جنوب الصحراء، موثوكي مومو، إن الاعتقالات تتطابق مع "نمط لجوء أفراد الأمن إلى الاعتقال التعسفي كلما رأى المسؤولون أن التغطية غير مؤاتية"، ودعا إلى إطلاق سراحهم غير المشروط.

قال وزير إعلام جنوب السودان مايكل ماكوي لصوت أمريكا إنه يجب على الناس الانتظار لمعرفة سبب اعتقال الصحفيين.

كثيرا ما دعت الجماعات الحقوقية سلطات جنوب السودان إلى الكف عن مضايقة الصحفيين وتهديدهم.

أصبح كير أول رئيس لجنوب السودان، أحدث دولة في إفريقيا، في عام 2011.

لكن البلاد عانت من أزمات عديدة منذ ذلك الحين، سيما الصراعات الوحشية والاضطرابات السياسية وكوارث طبيعية والمجاعة.