Abby Zwerner/Facebook تعرضت آبي زويرنر لإصابات خطيرة بعد إطلاق النار عليها من مسدس في مدرسة ابتدائية

قالت السلطات الأمريكية إن حالة معلمة في فرجينيا أصيبت بجروح خطيرة عندما أطلق عليها تلميذ في السادسة من عمره النار ، تتجه نحو التحسن.

وتعرضت آبي زويرنر لإصابات خطيرة بعد إطلاق النار عليها من مسدس في مدرسة ريتشنيك الابتدائية في مدينة نيوبورت نيوز يوم الجمعة.

وقال رئيس البلدية فيليب جونز لبي بي سي إن تعافي زويرنر "يتجه في اتجاه إيجابي".

لكنه أضاف أنها ظلت في حالة حرجة بعد الحادث.

ومن غير الواضح كيف حصل الطفل على المسدس، لكن درو قال إن الحادث لم يكن "إطلاق نار عرضيا".

وقد أصيبت المعلمة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، ويعتقد أنها في الثلاثينيات من عمرها، بإصابات تهدد حياتها.

ونُقلت إلى مستشفى محلي ويتابع الأطباء حالتها عن كثب. وقع الحادث في فصل دراسي في الصف الأول (من سن ستة إلى سبعة أعوام) بعد مشادة بين الصبي والمعلمة.

ورفضت الشرطة الكشف عن الدافع وراء الحادث، لكن القائد ستيف درو قال للصحفيين إن إطلاق النار جاء بعد "مشادة" في الصف الأول (من سن ستة إلى سبعة أعوام) ولا يبدو أنه حادث عرضي".

وقال المسؤولون إنه على الرغم أن المدرسة، التي تضم حوالي 550 طالبًا، بها معدات للكشف عن المعادن، فإن فحص الطلاب بشكل عشوائي ولم يتم تفتيش كل طفل.

وامتنعت الشرطة عن ذكر اسم السلاح المستخدم في الحادث لكنها قالت إن الصبي استخدم مسدسًا.

وقال إن المدرسة ستغلق يوم الاثنين وتعهد بتقديم الدعم للطلاب وأولياء الأمور لمساعدتهم على التعامل مع الحدث الصادم.

قال ستيف غونزاليس، الذي كان طفله موجودًا في الفصل وقت إطلاق النار، لشبكة فوكس نيوز إن السيدة زويرنر تصرفت بنكران الذات بعد إطلاق النار.

وقال إنها بعد أن أصابتها الرصاصة "صرخت في وجه أطفال الفصل لتهرب".

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وقال رئيس البلدية فيليب جونز، الذي تولى منصبه خمسة أيام فقط، إن إطلاق النار يمثل "يوم مظلم لنيوبورت نيوز".

وأضاف متحدثا للصحفيين "سنتعلم من هذا وسنعود أقوى".

وقال العمدة جونز إن الشرطة تواصل التحقيق في ملابسات إطلاق النار ، لكنه "ليس لدينا جميع الإجابات حول كيفية تمكن طفل يبلغ من العمر ستة أعوام من التعامل مع سلاح ناري أو كيف تمكن طفل يبلغ من العمر ستة أعوام من الوصول إلى سلاح ناري".

ويبلغ عدد سكان نيوبورت نيوز نحو 180 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 122 كم جنوبي عاصمة الولاية ريتشموند.