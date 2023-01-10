نفى وزير الأعمال البريطاني، غرانت شابس، التلاعب في صورة نشرها على حسابه على تويتر لحذف رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون منها.

وكان شابس قد نشر صورة التُقطت أثناء زيارة عمل إلى مركز فضاء "سبيس كورنوال"، مشيدا بأول مهمة فضائية تنطلق من أراضي المملكة المتحدة.

بيد أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اكتشفوا أن جونسون، الذي كان زار أيضا المركز عام 2021، قد اختفى من الصورة.

وقال شابس إنه لم يكن على علم بأن الصورة خضعت لتعديل، مضيفا أنه حذفها الآن.

ولا تزال توجد الصورة الأصلية على حساب رئاسة الوزراء على منصة "فليكر"، بتاريخ 9 يونيو/حزيران 2021.

ويظهر جونسون وشابس في الصورة جنبا إلى جنب في مركز " كورنوال" خلال زيارة إلى قاعدة "لانشر وان".

وكان يرتدي (جونسون) زعيم حزب المحافظين في ذلك الوقت سترة مكتوب عليها عبارة: "رئيس الوزراء".

وقال مصدر قريب من شابس: "لم يكن غرانت يعلم أن شخصا أجرى تعديلا على الصورة".

وأضاف: "أزال (شابس) الصورة بمجرد الإشارة إلى ذلك. ومن الواضح أنه لا يؤيد أي شخص يعيد كتابة التاريخ من خلال حذف رئيس الوزراء السابق من الصورة".

وكانت أول مهمة إطلاق قمر صناعي على الإطلاق من الأراضي البريطانية، قد باءت بالفشل يوم الاثنين، بعد أن تعرض الصاروخ لـ "خلل فني".

وحملت طائرة عملاقة تديرها شركة "أميريكان فيرجين أوربت" الصاروخ من نيوكواي، كورنوال، لإطلاقه فوق المحيط الأطلسي، وبعد إطلاق الصاروخ الذي بدا أنه يصعد بشكل صحيح باءت المهمة بالفشل.

ولم يستطع الخبراء إطلاق الأقمار الصناعية على متنه وفُقدت.

وقال مصدر من حزب العمال: "ربما يرغب المحافظون في محو ذكر قادتهم، بيد أن البلاد عالقة في عواقب سجلهم المروع، اقتصاد منهار، وخدمة صحية متدهورة، ونظام لجوء غير فعّال".