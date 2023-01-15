تحطمت طائرة تقل 72 شخصا بالقرب من مطار في وسط نيبال، وقد تم العثور على 40 جثة، حسب ما صرح مسؤولون.

ووقع الحادث اثناء هبوط الطائرة التابعة لشركة خطوط يتي، وشبت فيها النيران.

وظهرت في لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تحلق على ارتفاع منخفض فوق منطقة سكنية قبل أن تبدأ بالدوران بسرعة حول نفسها.

وكان على متن الطائرة 68 راكبا، بينهم 15 أجنبيا وأربعة من أفراد الطاقم.

الطائرة الروسية المحطمة "ضربتها صاعقة"

تحطم طائرة شحن قرب طهران

ويشارك حوال 200 جندي نيبالي في محاولات الإنقاذ في موقع الحادث بالقرب من نهر "سيتي"، على بعد كيلومتر ونصف من المطار.

ويظهر في فيديو يصور موقع الحادث دخان أسود كثيف وحطام يحترق.

وقال متحدث باسم الجيش إنهم يتوقعون العثور على المزيد من الجثث، وإن الطائرة أصبحت حطاما.

ودعا رئيس الوزراء بوشبا كمال دهال إلى اجتماع طوارئ لحكومته وحث أجهزة الإنقاذ على المشاركة في العمليات.

وتفيد التقارير أن بين ركاب الطائرة 58 من نيبال وخمسة هنود وأربعة روس وكوريان.

وهناك أيضا راكب واحد من كل من إيرلندة وأستراليا والأرجنتين وفرنسا، وأخرون.

Getty Images من موقع تحطم الطائرة

يذكر أن حوادث الطيران ليست نادرة في نيبال، وكثيرا ما تحدث بسبب بعد المدرجات والتقلبات الجوية المفاجئة التي تجعل الهبوط صعبا.

وكانت طائرة تابعة لشركة طيران "تارا" قد تحطمت في شهر مايو/أيار عام 2022 في مقاطعة "موستانغ" شمالي نيبال وقتل 22 شخصا في الحادث.

وفي بداية عام 2018 قتل 51 شخصا حين احترقت طائرة كانت في رحلة من دكا في بنغلادش عندما حطت في مطار كاتمندو.